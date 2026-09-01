Durante su segundo informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheibaum dedicó a los temas de Cultura y Ciencia dos minutos en total.

La mandataria comenzó con los tópicos de Ciencia, y destacó que una de las visiones del gobierno es “promover la innovación soberana, que se traduce en desarrollo para todos, por ellos conformamos equipos de profesores, investigadores, estudiantes e instituciones de educación superior públicas dedicados al desarrollo de 20 proyectos estratégicos, informó.

De dichos 20 proyectos de innovación, destacó la presidenta, se encuentra la producción del mini vehículo eléctrico Olinia, “que ya entra en su fase de producción”; el proyecto Kutsari, que desarrolla semiconductores, así como los satélites de observación Ixtli, el sistema meta oceánico de monitoreo climático y protección civil; y el desarrollo de Quetzal, que consiste en la construcción de un vehículo aéreo no tripulado de última generación.

La mandataria también destacó que se incrementó en un 193% los apoyos a proyectos de investigación científica, así como un aumento del 70% de becas al extranjero y 23% las estancias posdoctorales.

Asimismo, señaló la conformación de la Cátedra de la Diáspora Mexicana, la cual incorporó a 900 académicos mexicanos en el extranjero a colaborar con docencia e investigación en el país.

Por último, en el tema de Ciencia, destacó el inicio del proyecto Coatlicue, que consistirá en el desarrollo “de la supercomputadora más potente en América Latina, con una capacidad estimada de 314 mil millones de operaciones por segundo”.

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Sobre los logros en la rama de Cultura, la mandataria señaló los avances en educación artística, y destacó la eliminación de cuotas en las escuelas de los institutos nacionales de Bellas Artes y Literatura y de Antropología e Historia.

Destacó también los avances en el Centro de Capacitación Cinematográfica, que abrió una sede en Chapultepec. Mencionó también a la Escuela Carlos Chávez, “que tiene sede por primera vez en 37 años”.

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Finalizó el tema de Cultura destacando que el Fondo de Cultura Económica editó 2.5 millones de libros para jóvenes de 14 países, “y se han promovido más de 26 mil grupos de lectura.

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