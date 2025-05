Comencé mi formación musical en México y posteriormente la continué y concluí en el Conservatorio de Música Giuseppe Verdi de Milán, Italia. De regreso al país, un grupo de entusiastas colegas fundamos la Asociación Pianística Mexicana, A. C., a través de la cual realizamos diversas actividades concertísticas. Más adelante, hace ya 48 años, ingresé como docente a la Escuela Nacional de Música de la UNAM –primero como profesor de asignatura, hasta llegar, poco a poco, por medio de los concursos de oposición que iban surgiendo, a profesor de carrera titular C de tiempo completo–, en donde pude llevar a cabo y desarrollar labores en las cuales la Máxima Casa de Estudios siempre me apoyó: recitales de piano dentro y fuera de la Universidad y en el interior de la República; impartición de ponencias y conferencias, representando a la dependencia universitaria en congresos nacionales e internacionales de Musicología, en instituciones de estudios musicales en México y en Europa, así como en importantes festivales de música; además, publicaciones de ensayos, artículos y partituras musicales. En la docencia tuve el privilegio de dar cátedra a incontables generaciones de jóvenes pianistas que, en la mayoría de los casos, al término de la licenciatura se titulaban con Mención Honorífica.

Muchas de mis presentaciones públicas, escritos e investigaciones giraron en torno a la vida y obra del compositor mexicano Manuel M. Ponce, por cuyas numerosas creaciones musicales me sentía profundamente atraído. La influencia que recibí de mi maestro en México Pablo Castellanos, quien había sido discípulo de Ponce y vasto conocedor de su música, fue decisiva para despertar en mí este gran interés.

En 1998 hubo un vuelco en mis actividades cuando fue donado a la biblioteca de la entonces Escuela Nacional de Música el Acervo Manuel M. Ponce, que consiste en la mayoría de los manuscritos originales y primeras ediciones de sus composiciones. Con ello, tenía a la mano el material básico de mi labor. Por consiguiente, propuse a las autoridades de la entidad académica la creación del Proyecto Editorial Manuel M. Ponce, cuyo objetivo era el de realizar rigurosas ediciones críticas de muchas partituras, las cuales ya estaban agotadas y no se habían vuelto a publicar. Dicho proyecto fue aceptado, de manera que dimos inicio a un estudio profundo y minucioso de la obra musical de este importante compositor mexicano, quien además había sido profesor, consejero técnico y director de la Escuela Universitaria de Música, ahora Facultad de Música de la UNAM.

Después de 25 años desde que comenzamos a editar las primeras partituras, en la actualidad contamos con un considerable número de publicaciones, logradas junto con la valiosa participación de 21 ilustres colegas de nuestra y otras entidades, que han colaborado –conforme a su especialidad– en los trabajos de revisión y edición crítica de las obras. Los resultados que se han obtenido los hemos podido difundir en prestigiosas instituciones de estudios musicales en México y en muchos países europeos, Estados Unidos y Canadá.

El “Acervo Ponce”, punto de partida de esta importante tarea, en 2010 quedó inscrito en el Registro Memoria del Mundo de México de la UNESCO en nuestro país, el cual otorgó a este significativo archivo el valor excepcional de Patrimonio Documental de la Humanidad.

Me siento honrado de haber podido llevar a cabo un gran número de actividades –en mi especialidad y a lo largo de tantos años– en una institución extraordinaria como la Universidad Nacional Autónoma de México.

Deseo concluir exaltando los nobles objetivos de la Fundación UNAM, los cuales son de primordial relevancia para todos, pero esenciales para los estudiantes de bajos recursos, pues para ellos son los programas de ayuda y becas que contribuyen para lograr una formación de calidad. Gracias a éstos, muchos jóvenes han conseguido ver realizadas sus metas profesionales.

Quiero externar mi más sincero reconocimiento hacia tan digna tarea, a la vez que expreso mis mejores augurios en el trigésimo segundo aniversario de esta importante organización.

¡ENHORABUENA!

Profesor emérito y Coordinador del Proyecto Editorial Manuel M. Ponce. Facultad de Música, UNAM