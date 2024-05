El Museo de Dubai que cuenta la historia de las mujeres árabes

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos.— Entre callejones del barrio viejo de Dubai está el Museo de la Mujer Bait Al Banat (que significa “Casa de niñas”). Pese a ser sábado por la mañana y estar ubicado a un costado el mercado de oro, un sitio lleno de turistas atraídos por la idea del ostentoso y lujoso emirato, este museo se encuentra vacío.

La idea de un museo dedicado a la mujer es interesante en un país ubicado en Medio Oriente, región que sólo ha cerrado en un 62% la disparidad de género hasta el año pasado, según datos de The World Economic Forum, organización que estima que hasta dentro de 152 años esta región podrá cerrar la brecha de género. Tan sólo Emiratos Árabes Unidos es el país que más ha progresado en este aspecto en la región y aun así ocupa la posición 71 de 146 países en el ranking (México se encuentra en el lugar 33).

El Museo de la Mujer es un espacio modesto, que tuvo origen en lo que antiguamente era una casa. Fue fundado en 2012 por la psiquiatra Rafia Obaid Ghubash, quien en su momento presidió la Red de mujeres árabes en ciencia y tecnología. El objetivo es destacar el rol que ha tenido la mujer emiratí en la historia de los EAU, país relativamente nuevo, pues se fundó como tal en 1971, luego que siete emiratos se independizaran de Inglaterra y se unieran como una sola nación. Para los extranjeros occidentales, el recinto es una ventana para conocer más sobre el rol y la historia de la mujer en una cultura distante que suele verse con prejuicios, los cuales las propias mujeres musulmanas rechazan sin tapujos, pues en múltiples ocasiones han señalado que no requieren del feminismo occidental.

Lee también: Axen Capital abre nueva oficina en Dubái

“La vida de las mujeres, algunas recordadas, la mayoría olvidadas, ayudaron a dar forma a la historia y cultura de los EAU. Las privaciones y la belleza de la tierra, desde las dunas serenas hasta las aguas saladas, ayudaron a formar su carácter. Valores de justicia, solidaridad y coraje son los legados que dejaron a través de generaciones. En el Museo de la Mujer reunimos esas partes de sus vidas y apreciamos lo que nos enseñaron”, es el mensaje con el que el museo da la bienvenida.

El Museo de Dubai que cuenta la historia de las mujeres árabes

Si bien se trata de un museo independiente del gobierno, el recinto tiene un lazo estrecho con las autoridades del país, quienes no sólo asistieron a su inauguración sino que también hay una sala dedicada al jeque Zaye (el primer presidente del país) y su “empoderamiento” a las mujeres. En esta sala hay fotografías del jeque conviviendo con maestras, niñas y mujeres en el trabajo, así como una instalación con frases que dijo sobre la mujer, por ejemplo: “El rol de la mujer nunca es inferior al de un hombre y nuestras estudiantes de hoy son las madres de nuestro futuro” o “El Islam ha sacado a las mujeres de la oscuridad de la ignorancia, la humillación y la esclavitud. Le ha reconocido su carácter y le ha asegurado sus derechos a través de distintos dominios”.

La mujer emiratí y su historia

En el primer nivel hay un muro donde se habla de las mujeres en la política. En una primera parte se destacan a mujeres que han “influenciado la vida política de los Emiratos desde el siglo XIX”. Las figuras de las que se habla son las esposas e hijas de los emires, como la jequesa Latifa bint Hamdam Al Nahyan, esposa del jeque Rashid bin Saeed Al Maktoum, quien destacó por “su fuerza de carácter e integridad moral” y por haber sido “una madre dedicada que desarrolló y reforzó el liderazgo en sus hijos, lo que les permitiría gobernar mejor”. Otro ejemplo es la jequesa Salama bint Zayed, hija del emir de Abu Dhabi, quien es famosa por su “fuerte personalidad” y porque tanto su padre como sus hermanos recurren a ella por consejos antes de tomar decisiones, indica el museo. Esta información está acompañada de una línea del tiempo que deja ver cómo ha ido en aumento la participación de las mujeres en la política, aquí se destacan protestas políticas lideradas por mujeres a favor de la independencia de los Emiratos entre 1956 y 1971, una reunión que demandaron jóvenes universitarias en 1980 para unirse con el jeque Zayed para discutir sobre el desarrollo del país, hasta llegar a la primera mujer en ocupar un cargo en el gobierno emiratí, que fue la jequesa Loubna Al Qassimi, como Ministra de economía en 2004.

El Museo de Dubai que cuenta la historia de las mujeres árabes

El Museo de Dubai que cuenta la historia de las mujeres árabes

En 2023, según The World Economic Forum, sólo cinco países en el mundo alcanzaron la total paridad de género en los parlamentos, entre ellos está Emiratos Árabes Unidos, y también México.

Otro tema es el acceso a la educación para las mujeres. Años antes de que se fundara el país, cada emirato fue teniendo su progreso en ese tema. El primero en ofrecer educación para las niñas fue Sharjah —el emirato cultural por excelencia— pues en 1954 abrió la primera escuela para niñas, donde también trabajó la primera mujer en dar clases en el país, se llamó Sherifa Al Ba’baa y era originaria de Kuwait. El último emirato en abrir una escuela para niñas fue el de Ajman, en 1967.

Lee también: Dubái al descubierto: cómo el dinero mal habido encuentra hogar en el mercado inmobiliario de Dubái

También se hace un recorrido por la presencia femenina en el mundo de los negocios, que aunque actualmente se celebran las carreras de mujeres dueñas de compañías constructoras y de bienes raíces, el museo hace énfasis en que el inicio de las mujeres en el sector se remonta a generaciones atrás, cuando la vida en el desierto hizo que ellas comerciaran ganado, dátiles, pescado, textiles y prendas como la burka, incienso y mucho más. En lo laboral, la brecha de género entre los salarios de hombres y mujeres que hacen el mismo trabajo se ha cerrado en un 77% en los EAU, hasta el 2023.

Además de la presencia de la mujer en el ámbito político, económico y educativo, se muestra la faceta dentro del hogar y personal, a través de la exhibición de objetos como indumentaria, productos de belleza —donde destaca el uso de especias, como la madera aromática oud y el delineador de ojos kohl— y utensilios como la icónica cafetera árabe o los jarrones que se usaban para conservar carne en el desierto hasta por un año.

El Museo de Dubai que cuenta la historia de las mujeres árabes

El Museo de Dubai que cuenta la historia de las mujeres árabes

Entre los pasillos del recinto se muestran pinturas que han hecho mujeres artistas, donde imágenes abstractas y la naturaleza tienden a ser el tema en común.

En los otros dos niveles, el museo rinde homenaje, a través de la exhibición de objetos personales, a figuras femeninas como la poeta Ousha Bint Khalifa, reconocida como una de las mejores poetas árabes. Uno de sus poemas está grabado en los muros del tercer nivel. También se destaca a Muneera bint Ahmed, cazadora, curandera y la primera mujer fotógrafa en el emirato de Sharjah, y a Hajar Al Khaja, lectora apasionada cuyo conocimiento del Corán la convirtió en una referente para la corrección de malas interpretaciones del texto religioso. Aunque sobre estas dos últimas mujeres no se puede fotografiar su colección de objetos, a petición de las familias.

En el Museo de la Mujer se podrán encontrar distintas perspectivas sobre lo que es ser mujer, algunas con las que una mujer occidental podrá conectar y otras con las que probablemente no. Pero sin duda es un espacio que rescata la memoria de la mujer árabe y permite conocer más de la cultura, como bien resume el testimonio de una visitante: “Cuando vi el letrero ‘Museo de la Mujer’ me pregunté si era un espacio sólo sobre mujeres o un espacio feminista. Pero fue algo más que no encaja en lo ordinario ni en estereotipos”.