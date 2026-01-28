El Festival Internacional de Piano llega este año a su octava edición y, en palabras del director de Música UNAM, José Julio Díaz Infante, se ha consolidado en América por incluir no sólo recitales de piano, sino también conciertos con orquesta:

"En esta ocasión tenemos una cifra récord de conciertos, porque tenemos siete conciertos con orquesta y presentamos diferentes figuras del ámbito internacional y nacional de varias generaciones. Nos importa mucho establecer ese diálogo entre las figuras consolidadas y las emergentes que ya tienen una trayectoria interesante", afirma y pone como ejemplo a Sophia Liu, pianista canadiense de 17 años que ya ha construído una carrera internacional importante.

La semana pasada, subraya Díaz Infante, la artista mexicana Daniela Liebman debutó con la Filarmónica de la UNAM: "Es una muy joven pianista que ha tenido presencia en los escenarios y con orquestas nacionales desde que era niña. Actualmente radica en Nueva York y está empezando una carrera internacional muy interesante".

Destaca que el desarrollo de ciertas pianistas es interesante: para este fin de semana estará la maestra francesa Suzana Bartal, con obras de Robert Schumann, Clara Wieck-Schumann y Franz Liszt, entre otros.

Una semana después, el 5 de febrero, estará Sophia Liu con la Suite de El Cascanueces de Tchaikovsky, "una de las obras principales del repertorio pianístico concertante (que gusta) al público".

Una de las participaciones más interesantes de la parte final del festival es Stephen Hough, a quien Díaz Infante describe como uno de los grandes exponentes del piano a nivel internacional y la figura principal de esta edición. Interpretará obras de Schubert, Beethoven, Schoenberg, Stockhausen y Schumann, entre otros.

Participan, además, Fernando García Torres, Alexander Vivero y Aranza Ortega, Manuela Osorno y Fernando Saint Martin. El festival terminará el fin de semana del 14 y 15 de febrero, y sus actividades son en la Sala Nezahualcóyotl y la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario.

"Es importante recalcar que estamos haciendo la primera temporada 2026 de la OFUNAM en su 90 aniversario. Es una ocasión muy importante de conmemoración, de celebración de esta gran orquesta universitaria", concluye Díaz Infante.

