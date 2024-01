El “robo” a Barbie en los Oscar

La semana arrancó con el anuncio de los nominados a los premios Oscar 2024. La contienda está difícil, pues el año pasado se estrenaron cintas como “Oppenheimer”, “Poor Things”, “The Killers of the Flower Moon”, “Anatomy of a Fall”, “Barbie” por mencionar algunas. No todos pueden ser nominados y así siempre ha sido, pero nunca antes una película había sido un fenómeno de redes sociales y taquilla, como lo ha sido “Barbie”. El mensaje moral de la película y el contexto feminista en el que se estrenó, hizo que la obra de la directora Greta Gerwig cobrara fuerza a golpe de tweets. Por eso, cuando se le dio a la película 8 nominaciones, pero no la de mejor actriz ni la de mejor directora, las redes sociales explotaron en indignación. El shock fue tal que no sólo desató una guerra de comentarios entre fans de la película, sus detractores y fans del cine, sino que hasta la excandidata presidencial Hillary Clinton consideró de vital importancia dar un posicionamiento.

El rescate de Benito

Desde Chihuahua hasta Puebla, en un viaje de cerca de 30 horas en carretera. Esa es la travesía a la que se enfrentó la jirafa Benito en esta semana, aunque esa no es toda su odisea. Benito llegó en mayo de 2023 al Parque Central de Chihuahua, pero su salud se vio comprometida por las malas condiciones en las que vivía. Después de meses de denuncia y lucha de activistas, se logró que la jirafa se mudara a Africam Safari, en Puebla. Ahora Benito trabaja para adaptarse a su nuevo hogar.

Una muestra de que el activismo civil puede tener resultados.

Sheinbaum dijo ser “coquette”, internet declaró obsoleta la tendencia

Un par de semanas después de que la tendencia “coquette” alcanzara su punto más alto en la cultura mainstream, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Morena, se subió al tren con una imagen realizada con Inteligencia Artificial. El término ya venía desgastándose, pero esa publicación de la exjefa de gobierno fue el tiro de gracia e internautas no dudaron en hacerlo saber.

“Esa” foto de Yuya

La empresaria y youtuber Yuya compartió una fotografía donde sus ojos se ven rojos. Los usuarios de redes asumieron que era porque había fumado marihuana, lo que causó revuelo y memes.

Para terminar, recuerden que es durante esta semana:

