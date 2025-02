La temporada 2025 de "El cisne negro", ballet contemporáneo que reinterpreta "El lago de los cisnes", de Piotr Ilich Chaikovski, arrancó el fin de semana. Uno de los primeros puntos que marcan sus particularidades es el título, referencia directa al antagonista de la historia, el mago hechicero Rothbart. Si en la mayoría de las versiones Rothbart aparece un par de ocasiones, en ésta se le puede ver durante prácticamente toda la obra, transitando en un abanico de emociones que va del amor al desamor y su propia oscuridad: "En este juego de claroscuros quisimos voltear la mirada hacia la parte que consideramos más oscura, digamos, sobre todo al hacer referencia a nuestras propias sombras. Si queremos transitar hacia la luminosidad es importante reconocer nuestra propia oscuridad. Por eso tiene ese título. Estamos analizando la historia desde la otra cara de la moneda. E iniciamos justo en la noche del hechizo hacia Odette y su corte. Normalmente la historia tradicional del ballet inicia con la noche de la mayoría de edad de Sigfrido, cuando él se va de cacería con sus amigos. Nosotros, digamos, comenzamos con la precuela de la historia", explica Rodrigo González, director y coreógrafo de esta obra, quien, además, está al frente de La Infinita Compañía, junto al bailarín Raúl Tamez.



Cuenta que "El lago de los cisnes" tiene un papel fundamental en su vida y que es un ballet que conoce bien, en muchas versiones clásicas. "Por lo mismo, tenía la inquietud de darle mi propia voz, mi propia manera de hacer las cosas y, efectivamente, romper como con los cánones. Entonces, utilizo también la música de Chaikovski, hago una suite de una hora y no de dos horas y media que es lo que dura normalmente el ballet y le doy otro manejo a la música, a la emocionalidad, a las mismas estructuras de la coreografía que en algunas partes del ballet clásico justo son las partes más álgidas y en vez de ir hacia arriba, desciendo. Hago ciertas rupturas de código de movimiento; justo estamos descalzos, no utilizamos puntas, no utilizamos tutús, no utilizamos el romanticismo. Hago algunos guiños de movimiento hacia el estilo del ballet clásico, pero es justo eso una referencia, una reinterpretación y una manera diferente de habitar la música. Utilizamos códigos completamente contemporáneos, un lenguaje más afín al teatro físico, lo cual no quiere decir que no tengamos movimientos de técnica clásica en el montaje".

El hecho de que la obra se presente en un espacio como la explanada del Castillo de Chapultepec es destacado por el director: "Sería muy distinto en un teatro convencional. Eso lo hace especial. Ahí está mi apuesta". Otro característica que diferencia a "El cisne negro" entre decenas de adaptaciones, es que, para hacer su propia versión, González partió del cuento germánico original en el que se inspira la obra.



La diseñadora Abril Téllez, el joyero Enrique García y el fotógrafo Rob Woodcox son algunos de los artistas que forman parte de un destacado equipo creativo convocado para la obra; al elenco lo conforman Paulina del Carmen, Alan Huerta, Yan Carlo Morejón, Domingo Rubio, Ilse Orozco, Ulises González, Bryan Basantes, Nicholas Rusica, José Ortiz, Ana Paula Ricalde, Yaroslav Villafuerte, Jennifer Rivera, Yokoyani Arreola, Valeria Pérez, Karla Falcón, Álvaro Pérez, Pamela Grimaldo y Valery Aguilar "Gata Negra", "bailarines con trayectorias internacionales sólidas".



"El cisne negro" puede verse hasta el 30 de marzo en la explanada del Castillo de Chapultepec, de jueves a sábado, a las 20:00 horas, y domingos, a las 19:00 horas.

