La comunidad fotográfica mexicana está preocupada por el futuro del Centro de la Imagen y pide a la Secretaría de Cultura actuar para que este espacio mantenga su autonomía, cuente con presupuesto, reactive programas y resuelva el rezago de adquisiciones.

La preocupación de los especialistas en fotografía se debe a que, en el nuevo reglamento interior de la Secretaría de Cultura, publicado el pasado julio, el Centro de la Imagen es considerado como parte de la Dirección General de Bibliotecas, que tendrá la atribución de “coordinar, supervisar y dar seguimiento” a su acervo, así como “coordinar, supervisar y apoyar” sus acciones.

“Consideramos que este cambio constituye una mala noticia porque desvincula al CI de su carácter especializado en fotografía y lo subordina a una estructura administrativa cuyo eje no es la imagen, sino el libro y la lectura. Esto amenaza con diluir la misión original del Centro, debilitar su papel como referente iberoamericano y limitar su capacidad para atender las necesidades de la comunidad fotográfica y de los archivos visuales del país”, se lee en un boletín de prensa.

La comunidad señala que con este cambio el CI pierde el rango de coordinación nacional, pero también apunta problemas que el Centro viene arrastrando desde hace años:

No contar con partida presupuestal propia “desde hace más de una década”.

Rezago de adquisiciones desde 2018.

Deficiencias en conservación e infraestructura: los talleres están cerrados y no hay sistemas de climatización ni control de humedad en las salas.

Fallas en sus programas:

Fotoseptiembre no cuenta con fondos para tener alcance internacional.

La revista Luna Córnea no publica de forma regular.

La última edición de los Coloquios Internacionales de Fotografía fue en 2017.

Ante esta lista, la comunidad fotográfica solicita establecer un diálogo, garantizar continuidad y financiamiento, definir políticas públicas para los acervos, atender la infraestructura del CI, hacer que el Centro dependa directamente de la Secretaría de Cultura, así como que todas estas medidas se trabajen con transparencia.

El Centro de la Imagen fue creado en 1994 para coordinar a nivel nacional exposiciones, colecciones, investigación, publicaciones y formación en torno a la fotografía.

“Gran parte de la producción actual permanece sin amparo institucional, pese a su relevancia cultural (...) Defender al CI no significa únicamente pedir recursos. Significa replantear su misión: pensar el presente y el futuro de la fotografía en México, generar soluciones para el resguardo de lo digital y garantizar que la memoria visual de nuestro país —analógica y digital— no se pierda”, asegura la comunidad fotográfica, conformada por 421 firmantes.

Es representada por Adriana Calatayud Morán, Jorge A. Arreola Barraza, Bruno Bresani, Jorge Carretero Madrid, Emma Cecilia García Krinsky, Gabriela González Reyes, Gerardo Montiel Klint, César Holms, Tatiana Parcero, Patricia Priego Ramírez y Estela Treviño Tejeda.