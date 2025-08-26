Más Información

Consejeros del INE se reúnen con Pablo Gómez; inician diálogos rumbo a la reforma electoral

Consejeros del INE se reúnen con Pablo Gómez; inician diálogos rumbo a la reforma electoral

Que Noroña explique sus vínculos con Bartlett y Maduro, exige Alito Moreno; “es una vergüenza para México”, asegura

Que Noroña explique sus vínculos con Bartlett y Maduro, exige Alito Moreno; “es una vergüenza para México”, asegura

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

Operación Frontera asegura 5 mil 189 armas y 62 toneladas de droga en seis meses; detienen a 6 mil 680 presuntos delincuentes

Operación Frontera asegura 5 mil 189 armas y 62 toneladas de droga en seis meses; detienen a 6 mil 680 presuntos delincuentes

Luisa Alcalde dice que deben investigarse dichos de "El Mayo" sobre sobornos; pide que continúe colaboración de seguridad

Luisa Alcalde dice que deben investigarse dichos de "El Mayo" sobre sobornos; pide que continúe colaboración de seguridad

"Ciudad de México está gobernada por cárteles", afirma asesor de Trump; dice que ciudades demócratas son más peligrosas que CDMX

"Ciudad de México está gobernada por cárteles", afirma asesor de Trump; dice que ciudades demócratas son más peligrosas que CDMX

¿Por qué es peligroso que Trump "despida" a la gobernadora de la Fed? Ningún presidente de EU se atrevió a hacerlo

¿Por qué es peligroso que Trump "despida" a la gobernadora de la Fed? Ningún presidente de EU se atrevió a hacerlo

Rompe Dos Bocas racha positiva de refinación

Rompe Dos Bocas racha positiva de refinación

El escritor Eduardo Cerdán, escritor y colaborador del suplemento cultural Confabulario, se llevó el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2025 por su obra “El pánico fue un cachorro dormido”.

El jurado, integrado por Clyo Mendoza, Jorge Comensal y Rodrigo Pardo, destacó que la novela resulta especialmente valiosa por su narración coral, la variedad de tonos, la inclusión de distintos géneros, así como por una trama con revelaciones que sostienen la tensión narrativa.

El acta también resalta la construcción fragmentaria del texto, “que facilita una lectura ágil y dinámica”, según se informó en un comunicado.

Lee también:

El galardón consiste en un diploma y un estímulo económico de 200 mil pesos.

Cerdán expresó que recibirlo le causa gran emoción, pues al inicio dudaba de su novela, pero este fallo confirmó que “sí vale la pena”. Añadió que el apoyo económico representa una ayuda esencial porque “el dinero también compra tiempo y ocio, fundamentales para quien escribe”.

Respecto a su obra, el autor explicó que relata la historia de un hombre que se fuga tras la advertencia de una tarotista de que su vida cambiará en el tiempo que tarda en nacer un cachorro. El libro aborda cómo los traumas familiares y la violencia silenciosa se heredan y se expresan, con un estilo que sintetiza obsesiones acumuladas durante una década de escritura.

Lee también:

Eduardo nació en Xalapa, Veracruz, en 1996. Es narrador, editor, docente y gestor cultural.

Es autor de tres libros de cuentos y compilador de la antología "La lectura al centro", ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) y del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA). Actualmente es coordinador de la Escuela de Escritura de la UNAM y editor en la Editorial de la Universidad Veracruzana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses