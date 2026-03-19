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El próximo 10 de abril, el arqueólogo y la restauradora , recibirán el Premio Tlamatini (“sabio”, en idioma náhuatl), instaurado en 2012 por la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, y por la Sociedad de Historia del Arte, en reconocimiento a sus aportes en la investigación de las sociedades que habitaron la superárea cultural mesoamericana.

Los dos especialistas mexicanos egresados de casas de estudio del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recibirán el galardón que reconoce a investigadores cuyos aportes han sido clave para el estudio de las culturas mesoamericanas. Y se sumarán a destacados humanistas mexicanos que lo han obtenido como Alfredo López Austin, y Miguel León-Portilla, así como los estadounidenses Linda Schele, Michael Coe, Mary Miller, Patricia Anawalt, Frances Berdan y Davíd Carrasco.

Leonardo López Luján es arqueólogo por la y doctor en la misma materia por la Universidad de París Nanterre. Forma parte del Proyecto Templo Mayor del INAH desde 1980, el cual dirige desde 1991. Es autor de obras como “Las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan” (1993) y “Monte Sagrado-Templo Mayor” (2009), es doctor honoris causa por la Universidad de Copenhague, Dinamarca, y Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia.

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¿Quién es Diana Magaloni Kerpel?

En tanto, Diana Magaloni Kerpel, es licenciada en Restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía; maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en la misma materia por la Universidad de Yale, Estados Unidos. Fue directora del Museo Nacional de Antropología y, en la actualidad, es subdirectora de Conservación, Curaduría y Exposiciones en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, California.

La ceremonia de entrega del galardón se realizará en el marco del simposio From the Mexica Empire to New Spain: Transculturation and Identity (“Del imperio mexica a la Nueva España: transculturación e identidad”), organizado por el profesor de la CSULA, Manuel Aguilar Moreno, para reflexionar sobre los procesos de negociación, apropiación y disputas artísticas y culturales que surgieron, a inicios del siglo XVI, entre indígenas, españoles, africanos y mestizos.

En dicho encuentro, se hará hincapié en que la formación de la identidad de los pueblos mexicanos y latinoamericanos evolucionó a lo largo del periodo virreinal, y se consolidó en el siglo XIX, una vez concretada la gesta de Independencia.

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