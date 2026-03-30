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En otro paso para la salvaguarda del , el Gobierno de México anunció la creación del .

El recinto tendrá su sede en la emblemática, en el corazón del Centro Histórico.

Este nuevo museo contará con una inversión que forma parte de un paquete dedestinados a infraestructura cultural, y .

El proyecto contempla tres niveles de exhibición con tecnología interactiva y una colección inicial de 210 piezas magistrales.

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En la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que este espacio no solo será un centro de exhibición, sino un organismo vivo para el reconocimiento de las comunidades indígenas y afromexicanas.

“Ustedes saben que los textiles mexicanos son algo único en el mundo, y habrá por primera vez un museo dedicado al textil mexicano”, afirmó durante el anuncio.

El museo contará además con áreas lúdicas, cafetería y un restaurante que promoverá la gastronomía regional, consolidándose como un nuevo referente cultural y turístico de la capital.

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Avanza mejoramiento de zonas arqueológicas

Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), presentó avances del mejoramiento de 46 zonas arqueológicas y 12 museos de México, con una inversión de 380 millones de pesos en 12 estados.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 30 de marzo en Palacio Nacional, Vázquez Herrera indicó que estos trabajos de renovación, rehabilitación y mejoramiento son para mejorar las experiencias de las personas visitantes.

“Tenemos un avance del 46% con 12 estados de la República beneficiados”, destacó. Acusó que en 30 años no se le invirtió a la infraestructura cultural.

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Ejemplificó que en el Museo Nacional de Antropología se llevarán a cabo distintas acciones, con una inversión de 40 millones de pesos. El Templo Mayor también tendrá un mantenimiento especial, al igual que la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que con el expresidente Andrés Manuel López Obrador se intervinieron de manera muy importante los sitios arqueológicos mayas.

*Con información de Eduardo Dina y Pedro Villa y Caña*

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melc

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