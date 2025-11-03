Más Información

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Sheinbaum se reúne en Palacio con Brooke Rollins, titular de Agricultura de EU; encuentro fue "positivo", dice Berdegué

Sheinbaum se reúne en Palacio con Brooke Rollins, titular de Agricultura de EU; encuentro fue "positivo", dice Berdegué

Morena avala en San Lázaro Presupuesto de Egresos 2026 sin cambiar ni una coma; va por recortes a INE y al Poder Judicial

Morena avala en San Lázaro Presupuesto de Egresos 2026 sin cambiar ni una coma; va por recortes a INE y al Poder Judicial

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Monedas y más debate… pero poco impacto; así son las iniciativas de Noroña en el Senado

Monedas y más debate… pero poco impacto; así son las iniciativas de Noroña en el Senado

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

FGJ indaga si presuntos abusos en Casa de las Mercedes fueron hechos aislados o un patrón; aplicará entrevistas a menores rescatadas

FGJ indaga si presuntos abusos en Casa de las Mercedes fueron hechos aislados o un patrón; aplicará entrevistas a menores rescatadas

Reportan robo a Rocío Sánchez Azuara; habría sido despojada de su bolsa de mano en plaza comercial

Reportan robo a Rocío Sánchez Azuara; habría sido despojada de su bolsa de mano en plaza comercial

Ganador del Prix dés Deux Océans en 1997, del Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura en 2010, del Mazatlán de Literatura en 2014 y del Xavier Villaurrutia 2022, entre otros galardones, el (Ciudad de México, 1948) ha sido reconocido hoy por la Asociación de Academias de la Lengua Española con el . Ahora es, también, el séptimo mexicano que gana el , después de Octavio Paz (1981), Carlos Fuentes (1987), Sergio Pitol (2005), José Emilio Pacheco (2009), Elena Poniatowska (2013) y Fernando del Paso (2015).

La memoria y lo autobiográfico son elementos clave en algunos de los principales libros de Celorio.

"Amor propio"


El paso de la adolescencia a la madurez del personaje de Ramón Aguilar es retratado en "Amor propio". Un libro lleno de humor sobre el paso del tiempo y el México de mediados de los años 60. No es, curiosamente, una novela autobiográfica.

"Mentideros de la memoria"

Entre la memoria y la crítica, "Mentideros de la memoria" es un homenaje a diversos escritores (Arreola, Cortázar, Rulfo, Fuentes, Monterroso, García Márquez, Loynaz y Eco). Fundamental para quien quiera profundizar en la literatura latinoamericana.

"Tres lindas cubanas"

La impronta de Cuba está aquí: desde su pasado familiar con el encuentro de sus padres, hasta la historia del siglo XX cubano y la admiración por escritores como Lezama Lima, Carpentier y Loynaz. El título es, además, una referencia a un famoso danzón instrumental.

"Y retiemble en sus centros la Tierra"

Un recorrido que el catedrático Juan Manuel Barrientos hace por el Centro Histórico de la Ciudad de México y sus grandes edificios coloniales, es paralelo a otra experiencia, una introspectiva y desencantada, en la que el personaje se enfrenta a su historia familiar, su pasado y sus amores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]