En redes sociales ha comenzado a circular la convocatoria de una protesta contra los dichos misóginos de Paco Ignacio Taibo II. Se trata de “Mitin poético”, un encuentro donde se leerán poemas de mujeres escritoras.
Con el hashtag #poemashorriblesoaraTaiboII se invita a encontrarse en el Fondo de Cultura Económica, ubicada en Carretera Picacho Ajusco 227, Col. Fuentes del Pedregal, el próximo martes 28 de octubre a las 10 horas.
A la convocatoria, hecha por “escritoras, poetas y artistas” como se lee en el flyer, se han sumado la periodista Denisse Dresser, la columnista de Opinión 51 y escritora Yohali Reséndiz y la defensora de los derechos de las mujeres Carmen Sánchez.
Pacio Ignacio Taibo II, director de la editorial del estado Fondo de Cultura Económica, causó polémica el pasado jueves, cuando en la conferencia matutina declaró que no editaría “un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo por el hecho de ser escrito por una mujer” para decir que no trabaja bajo la lógica de cubrir cuotas de género. “No merece que se lo mandemos a una sala comunitario en mitad de Guanajuato, ¿por qué hay que castigarlos con ese libro de poesía?”, agregó.
