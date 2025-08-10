Preocupa que las propias autoridades demuestren desconocimiento sobre la divulgación cultural. En sus comunicados, se le minimizó bajo argumentos como: “A pesar de la información distorsionada ofrecida por el youtuber, la difusión de este tipo de materiales puede motivar el interés en audiencias jóvenes de México y del mundo para conocer nuestras culturas ancestrales y visitar los sitios arqueológicos, que son un valioso patrimonio nacional, acercándose a interpretaciones apegadas al conocimiento científico y a la debida apreciación de nuestras culturas originarias”. También se dijo: “Para promover Calakmul entre el público joven, que no ve los videos académicos. Este no es un video científico. Es de divulgación. No tiene mucha información. La idea del gobierno estatal es que otras audiencias conozcan el sitio y puedan venir”. Con estas frases se justificó no haber seguido protocolos legales, asumiendo erróneamente que la divulgación no requiere responsabilidad ni precisión. Ahí se observa una confusión muy grave de términos.

Aunque el objetivo sea promover un sitio arqueológico, no debería hacerse a costa de principios básicos como veracidad, contexto y responsabilidad ética. Reducir la divulgación a un recurso promocional sin filtros deslegitima el esfuerzo de quienes trabajan con profesionalismo para comunicar el patrimonio cultural, ¿el fin justifica los medios?

Esta situación revela una encrucijada, ¿por qué perfiles como MrBeast alcanzan millones de vistas, mientras que cuentas oficiales como las del INAH apenas llegan a unos cuantos miles? Desde la institución existe un temor constante a “hacer lo que no corresponde”, falta flexibilidad metodológica y no se fomenta el crecimiento de propuestas innovadoras. La divulgación profesional no debe encajar en un solo molde, pero sí debe expandirse y actualizarse. Es preocupante que iniciativas valiosas se censuren o no se apoyen desde dentro de las propias instituciones; también no se generan proyectos marco o estrategias generales que unifiquen, o al menos no generen conflictos, los esfuerzos de instancias que no tienen funciones iguales, pero se traslapan en su materia de trabajo como lo es la Secretaría de Cultura, la de Turismo y de Educación.

El debate también toca otros aspectos: por un lado, el argumento de que la promoción turística generará derrama económica y mejorará zonas arqueológicas, lo cual también es debatible debido a los ejercicios fiscales que no dan retorno económico a los sitios y museos que requieren mantenimiento y mejores presupuestos; por otro, la crítica desde sectores académicos que poseen el conocimiento y las credenciales, pero no ocupan los espacios de comunicación. Entre ambos extremos queda pendiente una labor: comunicar con responsabilidad. No, el fin no justifica los medios. Lo barato puede salir caro, y el riesgo de dañar sitios arqueológicos es real.

No se trata de censurar videos virales, sino de representar con cuidado los contenidos culturales. Es valioso que MrBeast tenga más de 80 millones de vistas, pero eso no exime la responsabilidad de cómo se comunican los sitios arqueológicos. Las regulaciones —especialmente sobre uso comercial de imagen— existen para proteger el patrimonio. Buscan asegurar precisión informativa y prever impactos negativos. Si la demanda turística se dispara y no existe infraestructura adecuada, el daño al patrimonio es inevitable. Ha ocurrido en sitios como Machu Picchu o Teotihuacan.

El caso MrBeast expone una crisis estructural en la divulgación del patrimonio en México. No se trata solo de regular el acceso a zonas arqueológicas, sino de repensar cómo, quién y con qué herramientas se comunican estos bienes. La divulgación requiere profesionalización: necesitamos perfiles capaces de narrar con rigor y sensibilidad, sin caer en la simplificación del espectáculo ni en el elitismo académico. Urge establecer la diferencia entre contenido informativo y promocional, asimismo actualizar marcos legales que resuelvan el traslape de funciones y la representación digital de la cultura sin restringir el diálogo.

Otros países enfrentan dilemas similares; algunos han optado por restringir producciones comerciales, otros por crear campañas de divulgación con enfoque social. México debe aprender de ambos modelos. Es momento de proponer una política pública de divulgación cultural que incluya financiamiento, formación interdisciplinaria y una revisión profunda de las plataformas institucionales. Divulgar no es solo informar: es también garantizar el acceso democrático al conocimiento, cuidar la memoria colectiva y evitar que lo común se convierta en mercancía viral.

Lo preocupante es que esta discusión no se dio en medios oficiales. No aprendimos, ni ajustamos nuestras estrategias para comunicar mejor. En ausencia de una divulgación crítica y efectiva, solo nos queda el entretenimiento.