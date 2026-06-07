La pregunta más antigua de la filosofía no es qué existe, sino qué tipo de cosa merece llamarse real. Formulada así, la historia del idealismo deja de ser la historia de una escuela entre otras y se convierte en el hilo conductor de buena parte del pensamiento occidental: la sospecha persistente, reformulada en cada siglo con vocabulario distinto, de que la realidad última no está hecha de materia sino de pensamiento, forma, espíritu o razón. Que esa sospecha haya producido algunos de los sistemas filosóficos más rigurosos y algunos de los más peligrosos de la historia intelectual de Occidente no es una coincidencia: es la consecuencia natural de una apuesta que, llevada a sus extremos, disuelve la resistencia del mundo empírico y convierte al pensamiento en árbitro sin apelación de lo que existe.

La imagen más duradera de esa apuesta no la inventó ningún sistematizador tardío sino Platón de Atenas, y no la formuló como doctrina sino como escena. La alegoría de la caverna, expuesta en la República, no es una metáfora pedagógica inocente: es una ontología completa. Los objetos sensibles que percibimos son sombras proyectadas en una pared; las formas o ideas, eternas, inmutables e inaccesibles a los sentidos, constituyen la realidad verdadera de la que los objetos son copias imperfectas. Esa estructura, donde el conocimiento genuino es ascenso desde lo sensible hacia lo inteligible, determinó la arquitectura conceptual del idealismo durante dos milenios; no porque todos los filósofos posteriores fueran platónicos, sino porque la pregunta que el ateniense formuló, cuál es la relación entre el pensamiento y la realidad y cuál de los dos tiene primacía, siguió siendo la pregunta organizadora del debate filosófico hasta bien entrado el siglo XIX.

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Immanuel Kant, el filósofo que intentó conciliar experiencia y razón en una síntesis crítica. Crédito: Gaceta UNAM

Esa herencia encontró su radicalización más extrema en el siglo III, cuando Plotino de Licópolis llevó sus consecuencias hasta donde Platón de Atenas no había llegado. Su principio absoluto, el Uno del que emana toda realidad, no puede ser conocido por el pensamiento discursivo sino solo por una intuición que trasciende la distinción entre sujeto y objeto. Esa vía, descrita como éxtasis, introduce en el idealismo una tensión que lo acompañará siempre: entre la razón como camino hacia lo absoluto y la razón como obstáculo ante él. Al contacto con esa tensión, Agustín de Hipona la tradujo al vocabulario teológico que dominaría el pensamiento europeo durante siglos: la verdad no está afuera sino adentro, y adentro está Dios.

Dentro de ese mismo marco, la escolástica medieval mantuvo viva la estructura idealista con sus propios recursos. El caso más ilustrativo es el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury, que pretende demostrar la existencia de Dios a partir del solo concepto de un ser mayor del cual nada puede pensarse: si el pensamiento puede concebir algo, y ese algo incluye la existencia como parte de su propio concepto, entonces existe. Sin esa radicalidad previa, la crítica que Immanuel Kant formularía seis siglos después no habría tenido objeto ni habría resultado tan decisiva.

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Fue precisamente ahí donde Kant reconfiguró el problema con la precisión que hizo posible el idealismo alemán posterior. Su Crítica de la razón pura (1781) no afirma que el mundo exterior no existe, malentendido que el propio filósofo de Königsberg rechazó con impaciencia. El espacio, el tiempo, la causalidad no son propiedades del mundo en sí mismo: son las condiciones que el sujeto impone a la experiencia para que esta sea posible. La cosa en sí, la realidad independiente de toda experiencia posible, existe pero es radicalmente incognoscible. Ese límite, trazado con meticulosa precisión, fue inmediatamente interpretado por sus sucesores como una invitación a ser franqueado.

El primero en cruzarlo fue Johann Gottlieb Fichte, y lo hizo con una lógica implacable: si la cosa en sí es incognoscible, resulta filosóficamente superflua, pues el sistema puede funcionar sin ella. Lo que queda es el Yo, no el sujeto empírico individual sino el principio absoluto de actividad que se pone a sí mismo y pone al mundo como su propio producto. La Doctrina de la ciencia, reformulada en versiones sucesivas entre 1794 y la muerte del filósofo en 1814, es uno de los textos más radicales de la tradición filosófica occidental: un intento de derivar toda realidad de la actividad pura del sujeto sin residuo empírico irreductible. Sus consecuencias políticas, extraídas por el propio autor en los Discursos a la nación alemana (1807-1808), muestran hasta qué punto el idealismo absoluto puede conectar con el nacionalismo cultural cuando el Yo absoluto se encarna en un pueblo histórico concreto.

Con esa herencia como punto de partida, Georg Wilhelm Friedrich Hegel construyó el sistema más ambicioso que la filosofía occidental haya producido. A diferencia de sus predecesores, el Espíritu absoluto hegeliano no es una sustancia estática sino un proceso: la realidad entera es el movimiento del Espíritu que se aliena en la naturaleza, se reconoce en la historia y retorna a sí mismo en el saber filosófico. La dialéctica, en consecuencia, no es un método que el pensamiento aplica desde fuera a la realidad: es la estructura interna de la realidad misma.

Ese sistema cerró el idealismo y lo agotó simultáneamente. Desde la filosofía de la historia, Karl Heinrich Marx lo invirtió declarando que no es el Espíritu quien produce la materia sino la materia quien produce el espíritu. Desde la existencia individual, Søren Aabye Kierkegaard lo atacó como irreductible a cualquier sistema. Desde la metafísica de la voluntad, Arthur Schopenhauer sustituyó el Espíritu racional por una Voluntad ciega e irracional como sustancia de lo real. Cada uno de esos gestos necesitó a Hegel como interlocutor para definirse, lo que confirma que el idealismo alemán no fue un episodio de la historia de la filosofía sino su punto de máxima tensión: el momento en que el pensamiento occidental llevó hasta sus últimas consecuencias la apuesta platónica de que la realidad obedece al pensamiento, y descubrió en ese límite los problemas que el siglo XX heredaría sin haber pedido hacerlo.