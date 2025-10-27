Más Información
Después de la presentación de Africa Express en la ceremonia de clausura del Festival Internacional Cervantino (FIC), se dieron cifras preliminares acerca de su edición 53, la cual contó como invitados de honor a Reino Unido y Veracruz.
Entre las numeralias ofrecidas destaca que hubo 3 mil 463 artistas, en representación de 31 países (2 mil 990 mexicanos y 473 internacionales); 330 mil espectadores que fueron a 140 funciones (10 ciclos de cine, 38 actividades académicas, 77 proyecciones y 45 exposiciones); 91 actividades integraron el Circuito Cervantino que, este año, se llevó a cabo en 15 ciudades mexicanas.
Se espera que las cifras restantes sean dadas a conocer en el desayuno para medios al que se convocó el 27 de octubre.
