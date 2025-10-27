Más Información

Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina; es un pueblo “con derecho a existir”, defiende

Ronald Johnson celebra incautación de EU de 400 armas con destino a México; “no llegarán a manos criminales”, dice embajador

"Pollitos de colores", la cruel metáfora del narco para niños reclutados desde los 9 años en labores del crimen organizado

Salinas Pliego busca poner fin a litigios con SAT; solicita monto para pagar en 10 días

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

“Hacer canciones es un misterio”: entrevista a Juana Aguirre

"El colapso ecológico ya está en marcha": entrevista a Flavia Broffoni

Cuba en sus letras: "Absurdo tropical desdichado y a la vez literariamente delicioso"

Después de la presentación de Africa Express en la ceremonia de clausura del (FIC), se dieron acerca de su edición 53, la cual contó como invitados de honor a Reino Unido y Veracruz.

Entre las numeralias ofrecidas destaca que hubo 3 mil 463 artistas, en representación de 31 países (2 mil 990 mexicanos y 473 internacionales); 330 mil espectadores que fueron a 140 funciones (10 ciclos de cine, 38 actividades académicas, 77 proyecciones y 45 exposiciones); 91 actividades integraron el Circuito Cervantino que, este año, se llevó a cabo en 15 ciudades mexicanas.

Se espera que las cifras restantes sean dadas a conocer en el desayuno para medios al que se convocó el 27 de octubre.

