La nostalgia, la sensación de ser un héroe y la energía son algunas de las emociones que transmiten ciertos títulos de Studio Ghibli como "La princesa Mononoke", "El viaje de Chihiro", "Mi vecino Totoro", "El increíble castillo vagabundo", "Ponyo" y "Nausicaä del Valle del Viento", afirma la pianista Argentina Durán, quien interpretará la música de estas películas en el tributo sinfónico "The Sound of Ghibli".

El evento será el próximo 23 de agosto, a las 17:00 y 20:00 horas, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Lee también: La obra de Gabriela Ortiz resonará en Londres, Ámsterdam y Barcelona para temporada 2025-2026

Hay quienes pueden verlo, continúa la pianista, como algo infantil o para niños, pero es música hermosa, para toda la familia:

"No es sólo para fanáticos del anime y no es sólo para los que les gusta la música clásica. Es música compleja, en la que se siente la influencia de los grandes clásicos, una música tal vez secular con armonía más sencilla de cadencias. Creo que es un público muy amplio al que le va a interesar asistir".

También explica que una de las principales particularidades de este tributo sinfónico es que al piano solista lo rodea la orquesta.

Lee también: Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

"Como si fuera un conjunto de piano y orquesta, pero de música de Ghibli. Esta es la primera vez que se hace, yo no he escuchado ningún concierto en el que sea solista el piano de una orquesta, normalmente es diferente", ahondó.

Sobre Joe Hisaishi, autor de la música de las películas de Ghibli, señala los rastros occidentales que se distinguen en su obra.

"Los arreglos para que el piano fuera solista y se noten los temas fueron hechos por Eduardo Florencia. En ellos se siente el poder del piano, algo que también cautiva en algunos momentos, que te lleva a la nostalgia, la tristeza y esa conexión con los recuerdos de la infancia. Eso es lo que siento con estas películas que me han acompañado desde la infanciaAdemás, habrá pantallas en las que se proyectarán escenas de las películas, sincronizadas con la música", dijo.

Por último, Durán cuenta que la productora Seven Waves la contactó para que ella participará en un concierto. La propuesta fue la música de las películas de Ghibli.