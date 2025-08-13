Más Información

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Llega presidente de SCJN a San Lázaro; "ahora sí tenemos qué celebrar, tenemos reforma constitucional": Hugo Aguilar

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

EU advierte a sus ciudadanos de terrorismo en todo México

Tras fuertes lluvias que paralizaron vuelos y afectaron a miles, autoridades acuerdan acciones para garantizar operación en el AICM

Desplome de elevador en plaza Mítikah deja dos lesionados; suspenden actividades del complejo comercial

Honran en El Ángel a periodistas asesinados en Gaza; alistan mega marcha para exigir ruptura de relaciones con Israel

El concierto y conferencia "", coordinado por la compositora , se presenta hoy, a las 18:00 horas, en l. 

En el evento, el director de orquesta Miguel Salmon del Real dará una conferencia donde profundizará en lo que —a 130 años de la teoría del Sonido 13 y un siglo del primer concierto en dieciseisavas de tono, como lo dicta el subtítulo del evento— mantiene a vigente y como uno de los compositores clave del siglo XX. 

"Salmón del Real presentará algunas ideas desconocidas que revelan una faceta sorprendente del genio de Carrillo: desde la creación de una nomenclatura solfeo-numérica y la adaptación de instrumentos convencionales, hasta la concepción de una orquesta de más de 500 músicos, pasando por experimentos acústicos que desafiaron siglos de principios pitagóricos", se lee en el boletín oficial del evento. 

Además, Salmón del Real dirigirá al Ensamble Liminar en la interpretación del “Preludio a Colón”, que es, quizá, la obra más conocida de Carrillo. 

melc

