Más Información

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Sheinbaum celebra “el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo”; el 1 de septiembre “va a ser mejor”, dice

Sheinbaum celebra “el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo”; el 1 de septiembre “va a ser mejor”, dice

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

Catean casa donde asesinaron al influencer "El Alucín" en Morelos; Fiscalía asegura arma de fuego y objetos personales

Catean casa donde asesinaron al influencer "El Alucín" en Morelos; Fiscalía asegura arma de fuego y objetos personales

Audiencia sigue para esposa e hijo de “Lord Pádel”; Alejandro y su socio enfrentarán el proceso en libertad

Audiencia sigue para esposa e hijo de “Lord Pádel”; Alejandro y su socio enfrentarán el proceso en libertad

Ordenan a Profepa demolición de obras de condominios Adamar en Tulum; deberá garantizar restauración ambiental

Ordenan a Profepa demolición de obras de condominios Adamar en Tulum; deberá garantizar restauración ambiental

Estudios para el Trolebús en Ixtapaluca, listos este año

Estudios para el Trolebús en Ixtapaluca, listos este año

La música latinoamericana se encumbrará con las residencias que la (Ciudad de México, 1964) hará con la Philharmonia Orchestra de Londres, el Concertgebouw de Ámsterdam y el Palau de la Música Catalana de Barcelona.

Con la Philharmonia Orchestra, la obra de Ortiz se interpretará en escenarios prestigiosos, como el Royal Albert Hall de Londres y el Carnegie Hall de Nueva York. El Carnegie Hall, por ejemplo, será una de las sedes de la gira estadounidense que se hará en octubre, con presentaciones en recintos de California y Nueva York, entre otros estados.

Lee también:

En Ámsterdam Ortiz trabajará en la creación de una obra para la temporada 2026-2027. Y allá también se estrenará "Si el oxígeno fuera verde”, en memoria de "Clorofila", fundador de Nortec Collective.

El Palau de la Música Catalana tendrá un ciclo de siete conciertos. Destaca que en marzo, el Cor de Cambra del Palau estrenará una obra coral con textos de Jorge Volpi.

El final de la residencia española lo marcará "De cuerda y madera", en la interpretación María Dueñas.

* Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

Noticias según tus intereses