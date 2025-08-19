Más Información
Sheinbaum celebra “el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo”; el 1 de septiembre “va a ser mejor”, dice
Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias
Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral
Catean casa donde asesinaron al influencer "El Alucín" en Morelos; Fiscalía asegura arma de fuego y objetos personales
Audiencia sigue para esposa e hijo de “Lord Pádel”; Alejandro y su socio enfrentarán el proceso en libertad
Ordenan a Profepa demolición de obras de condominios Adamar en Tulum; deberá garantizar restauración ambiental
La música latinoamericana se encumbrará con las residencias que la compositira Gabriela Ortiz (Ciudad de México, 1964) hará con la Philharmonia Orchestra de Londres, el Concertgebouw de Ámsterdam y el Palau de la Música Catalana de Barcelona.
Con la Philharmonia Orchestra, la obra de Ortiz se interpretará en escenarios prestigiosos, como el Royal Albert Hall de Londres y el Carnegie Hall de Nueva York. El Carnegie Hall, por ejemplo, será una de las sedes de la gira estadounidense que se hará en octubre, con presentaciones en recintos de California y Nueva York, entre otros estados.
Lee también: Preparan Encuentro de Escritoras Negras Afromexicanas
En Ámsterdam Ortiz trabajará en la creación de una obra para la temporada 2026-2027. Y allá también se estrenará "Si el oxígeno fuera verde”, en memoria de "Clorofila", fundador de Nortec Collective.
El Palau de la Música Catalana tendrá un ciclo de siete conciertos. Destaca que en marzo, el Cor de Cambra del Palau estrenará una obra coral con textos de Jorge Volpi.
El final de la residencia española lo marcará "De cuerda y madera", en la interpretación María Dueñas.
melc