El coreógrafo inglés Christopher Wheeldon (Reino Unido, 1973), ganador del Premio Tony en 2015 y 2022, y, en palabras de la directora de orquesta Alondra de la Parra, una figura cuya vida puede asemejarse a la de Billy Elliot, presentó en el Festival Paax GNP las coreografías "Within the Golden Hour" 1, 2 y 3, y "Them / Us", como parte de la gala de ballet "Encuentros" que se llevó a cabo el 27 de junio.

Lo que se ha intentado hacer con el equipo de bailarines, explica Wheeldon en entrevista, es encontrar maneras de crear programas que estén creciendo para el público:"Hay mucha gente que regresa año tras año para ver estos programas. Y queremos presentarles algo nuevo, así como una variedad más amplia de estilos de danza. Este año tuvimos una coreografía de Martha Graham. Y este año, también, es el primero en que hacemos una premier mundial en el festival".

"Hemos estado creando un pequeño grupo de bailarines; hemos estado trabajando con la coreógrafa Dani Rowe en una pieza que es premier mundial y se presenta en el programa", dice, en referencia al estreno de "Common", que le comisionó Paax GNP."Así que, cada año, intentamos expandir un poco las posibilidades creativas de la danza en el festival".

Destaca también el renombre de los bailarines que interpretaron las piezas: Frances Chung, Joseph Walsh, Jessica Lind, John-Paul Simoens, Sarah Lamb, Ryoichi Hirano, Lorenzo Pagano y Joseph Sissens.

Hace una semana, Wheeldon presentó su coreografía "Borealis", con música de Gavin Bryars; una pieza que creó para los bailarines Frances Chung y Joseph Walsh.

Sobre "The South Downs", de Bryars, dice que:"En realidad, un tramo de la coreografía surgió directamente de la inspiración de la música, y las ondas de sonido que vienen del cello me recordaron un poco la luz del cielo, algo estelar, algún tipo de juego de luz. Esa fue la inspiración para ciertas formas que empecé a explorar en el movimiento, y por eso es que llamamos Borealis a la pieza".

Recuerda que "Borealis" se presentó originalmente hace 11 años en una función de gala:"La revivimos para este festival porque recuerdo que la trama tenía más vida potencial. Es la primera vez que hemos hecho Borealis desde entonces".

Por último, Wheeldon cuenta que actualmente está trabajando en un nuevo musical en Nueva York, una obra basada en la comedia romántica "10 cosas que odio de ti":"Estamos haciendo una versión para la escena con música de la cantautora pop Carly Rae Jepsen", concluye.