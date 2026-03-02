Más Información
Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario
Corte va por dar cierre a disputa Lourdes Mendoza-Lozoya; “que no se convierta en símbolo de la impunidad”, pide la periodista
Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL
FGR obtiene vinculación a proceso de dos detenidos en Tapalpa, bastión de “El Mencho”; son recluidos en el Altiplano
Tras diez días de ofrecer un programa con más de mil 200 actividades culturales y la participación de alrededor de 2 mil 863 autores y más 550 sellos editoriales, ayer llegó a su fin la edición 47 de Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería bajo una nueva dirección que confirmó “la vigencia del libro y la lectura como espacio de encuentro, diálogo y reflexión”.
Al hacer el balance del encuentro, Mercedes Alvarado, directora de la FILPM, dijo que hasta la noche del sábado 28 de febrero se contabilizaban más de 70 mil asistentes. Destacó además que en esta edición se integraron nuevos ciclos, entre ellos el primer Ciclo de Literatura en Lenguas Indígenas y el primer Ciclo Encuentro con Lectores, además de jornadas consolidadas como la de Narrativa Gráfica y Novela Negra.
Señaló la misión cumplida al realizar más de 70 talleres para el sector infantil y juvenil y la labor para ampliar las visitas escolares. En el ámbito digital, celebró la disponibilidad de un catálogo bibliográfico en alianza con Metabooks con más de 85 mil títulos. Alvarado dió a conocer que la próxima edición se llevará a cabo del 26 de febrero al 7 de marzo de 2027.
