Tras la presión pública contra la desaparición de la Casa del Poeta Ramón López Velarde para convertirla en Casa de las Palabras, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ha emitido la mañana de este martes un comunicado en el señala que mantendrán “la poesía como el epicentro indiscutible de su vida cultural, y preservar su esencia, vocación y tradición” de la Casa del Poeta Ramón López Velarde; sin embargo, apunta que se llamará Casa de las Palabras Ramón López Velarde y que desarrollarán “nuevas propuestas, interlocutores y expresiones contraculturales que enriquezcan sus actividades”.

La comunidad poética, estudiosos de la obra del poeta Ramón López Velarde e instituciones forjadas alrededor de la figura del autor de “La suave Patria”, incluidos vecinos de la Colonia Roma, denunciaron la destrucción y el despojo autoritario de un recinto cultural que durante 33 años se dedicó a rendir un legado al poeta Ramón López Velarde y a la poesía, luego de que el pasado jueves la titular de Cultura de la Ciudad anunciara la transformación de la Casa y entre ellas anunciara que sería el primer cabaret público de la Ciudad de México.

Entre los señalamientos y aclaraciones que incluyen, señalan que el cambio de nombre de "Casa del Poeta" a "Casa de las Palabras, Ramón López Velarde", responde a que buscan “dejar atrás los genéricos masculinos como denominadores únicos de espacios culturales” y abrir una reflexión sobre el lenguaje empleado este siglo XXI.

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“Es una invitación propositiva a nombrar la cultura desde la inclusión y la diversidad. Dejamos esta reflexión abierta, con la invitación a decidir en colectivo”, dice en su comunicación la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, pero luego de la presión pública y denuncia de despojo.

En el comunicado “reconocen” cuatro puntos: el primero “el legado literario y el valor histórico de la vida y la obra del poeta zacatecano”; el segundo, “la enorme riqueza patrimonial de los acervos que resguarda”, para el cual, dicen, irán más allá de la “conservación pasiva” y tendrán programas de investigación, curaduría, exposiciones temporales, publicaciones, residencias académicas y actividades pedagógicas.

Como tercer punto dicen reconocer “las contribuciones de la comunidad literaria de México que por décadas han enriquecido sus actividades” y en cuarto lugar, que “la Casa misma como un espacio que ha congregado y propiciado el diálogo creativo entre las generaciones consolidadas y emergentes de poetas mexicanos”.

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También aportan información, que no dieron durante el acto inaugural del pasado jueves, que “sus valiosos acervos, bibliotecas y archivos permanecen disponibles para consulta, al igual que su espacio museístico”; y agregan que abrieron una ludoteca diseñada para fomentar la creatividad desde las infancias. También que todas sus actividades seguirán siendo de carácter gratuito.

“Informamos también que, de manera transparente, sus actividades se mantendrán abiertas al escrutinio y la participación de la comunidad artística y literaria de la ciudad”, apuntan en el comunicado que inician con este mensaje: “ante la sensible y genuina preocupación de diversas comunidades del gremio de la poesía y vecinos de la colonia Roma, quisiéramos hacer algunas respetuosas aclaraciones”.

Dicen valorar y agradecer el debate generado en días recientes, que dan la bienvenida al intercambio de ideas, e invitan a la comunidad a participar activamente. “El diálogo con las y los poetas, literatos, artistas y gestores, continuará de forma permanente para asegurar que este recinto siga siendo el hogar de todas las voces, en todas sus formas, sin perder de vista que el epicentro que nos convoca y anima es, y seguirá siendo, el de la poesía”.

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Agregan que se mantendrá como “un espacio orientado sin duda alguna a la poesía, desde su valor literario intrínseco, la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, la diversidad sexual, los derechos humanos, y la inclusión de los grupos históricamente vulnerados” y que impulsarán “de manera estratégica la promoción, difusión y creación literaria en lenguas de los pueblos originarios, reconociendo su centralidad en la diversidad cultural de México”.

Afirman que reactivarán el Café Bar Las Hormigas “siempre con la poesía como el epicentro de un lugar histórico de encuentro para estas expresiones interdisciplinarias”, y anotan que el resto de la Casa y las actividades continuarán dedicadas “a la promoción, difusión y creación de la poesía y la literatura.”

Sin embargo, no hacen ninguna referencia al anuncio hecho el pasado jueves de que será el primer cabaret público de la Ciudad de México, ni tampoco se mantendrá como director a Andrés Carreño, más conocido por su labor en el ámbito del cabaret.

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