A través de su enlace de Comunicación Social, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), envió a EL UNIVERSAL una ficha informativa sobre el reportaje “Comunidad de Escuelas de Bellas Artes de Edomex temen desaparición de carreras técnicas”, que se publicó ayer y refleja la incertidumbre de estudiantes y maestros, quienes declaran que los directivos de varias escuelas les han informado de la desaparición de las carreras técnicas en Música.

En su ficha informativa, la dependencia señala que “la oferta educativa en las Escuelas de Bellas Artes (EBAs), sigue vigente y operando con normalidad, no se ha tomado ninguna decisión de eliminar las carreras técnicas”. Y añade que para el ciclo escolar 2025-2026 “algunas Escuelas de Bellas Artes fortalecerán su oferta académica al transitar de la carrera técnica en Música hacia la impartición de las licenciaturas en Educación Musical y Ejecución Musical".

Al preguntarle al enlace de Comunicación Social qué significa exactamente que las carreras técnicas en Música transiten hacia la impartición de licenciaturas, respondió que “ya van a poder ser licenciaturas. Se quedan y además tendremos licenciaturas”.

Sobre el número de escuelas en las que se aplicará este proceso respondió que es un dato que no puede compartirse, puesto que aún está siendo analizado.

La ficha incluye datos precisos solicitados para el reportaje, como el número de escuelas en las que hay carreras técnicas o la cantidad de estudiantes en éstas: “Actualmente, 19 de las 31 Escuelas de Bellas Artes en la entidad imparten carreras técnicas en disciplinas como danza, artes plásticas y desarrollo de la formación musical. En el último ciclo, egresaron un total de 450 estudiantes de carreras técnicas y licenciaturas de las EBAs: 204 egresados de licenciaturas: 55 en Ejecución Musical; 15 en Educación Musical; 26 en Artes Visuales; y 80 en Interpretación Dancística del Folclor Mexicano y 28 en Educación de las Artes Escénicas. 246 egresados de carreras técnicas: 113 en Música, 49 en Artes Plásticas y 84 en Desarrollo de la Formación Musical (DFM)”.

“Cabe destacar que no existe un coordinador único de los planes y programas de estudio de las Escuelas de Bellas Artes, ya que estos no dependen de una sola unidad administrativa. No obstante, la Secretaría de Educación mantiene un compromiso firme con la actualización y fortalecimiento de los programas educativos en estas instituciones. El Gobierno del Estado de México reitera su compromiso con la educación artística y llama a la comunidad escolar a estar atentos a la información que se genere con fuentes oficiales de la SECTI respecto a la oferta educativa vigente”.

Sobre el recurso destinado a las carreras técnicas (otro dato que se solicitó), la respuesta fue que “el presupuesto de estas instituciones depende de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, y se trabaja en la mejora continua de su infraestructura y equipamiento”.

Finalmente, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno del Estado de México añadió que mantiene abiertos sus canales de comunicación para resolver cualquier inquietud.