Fabián Cháirez, pintor censurado por “un mandamiento judicial en materia de amparo” que odena la suspensión de su exposición La Venida del Señor y autoproclamado fanático del arte sacro, declaró que la decisión es parte del empoderamiento de la extrema derecha en México y el mundo que busca callar voces disidentes y derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

“Estos grupos de derecha, me atrevo a llamarlos fascistas, han lanzado una campaña de desinformación. La fe no tiene nada que ver con los partidos políticos”, expuso el artista, para quien el Estado laico es ahora está en entredicho, debido a la facilidad con la que un amparo puede suspender su trabajo.

En conferencia, declaró que no ha existido comunicación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ni de la Facultad de Artes y Diseño más allá de una carta con aspectos generales y una disculpa: “Me dejan desamparado, y esa posición de parte de la institución es bastante preocupante. Es lamentable que suceda esto en 2025 y es una alarma no solo para mí, sino para todos los que defendemos la libertad de expresión”.

En un escueto comunicado, la UNAM informó la suspensión de la exposición de Cháirez. (07/03/2025) Foto: Berenice Fregoso | El Universal

“No he recibido ningún mensaje de apoyo por parte de la UNAM ni alguna reparación del daño. Lo único que me dieron es la galería y el apoyo en mano de obra. De ahí, todos los recursos económicos han sido míos”, explicó.

Antes, el artista convocó, con el respaldo de asociaciones civiles como Gay Latino y Altarte AC, a una movilización pacífica afuera de la Antigua Academia de San Carlos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para el cierre simbólico de la muestra. Aunque luego corrigió: “No es un cierre simbólico, es el cierre oficial, como estaba previsto. Para decirle (a la comunidad católica): lo estamos clausurando nosotros, no ustedes”.

Adelantó que habrá manifestaciones creativas en defensa de la libertad de expresión y pronunciamientos desde varias instituciones y de activistas. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), dijo, es la única institución gubernamental que lo ha apoyado.

Por su parte, Salvador Iris, director de la organización Altarte, externó su preocupación por el riesgo que este antecedente judicial deja en la libertad de expresión: “Hoy le tocó a él (Cháirez); mañana no sabemos a quiénes nos pueda tocar, que alguna acción de los criterios religiosos nos limite a expresar".

De acuerdo con Iris, esta cancelación marca un hito en la vida cultural en México porque aunque había antecedentes de censura en arte LGBT+, eran del siglo pasado, por lo que, subrayó, el Estado había prevalecido laico posterior a la represión que creadores vivieron décadas atrás: “Es preocupante que el Poder Judicial tome partido a partir de un criterio moral y religioso”.

“Esta situación de censura es una marca que podría ser muy peligrosa. Es un estigma; me siento estigmatizado y violentado”, dijo Cháirez.

Ambos coincidieron en que La Venida del Señor son imágenes subjetivas, que no incitan al odio y que, por el contrario, fomentan la reflexión sobre el “éxtasis y al goce en la religión”. Según el pintor, su lucha y su fuerte es opinar con imágenes y símbolos: “Me gusta jugar mucho con la doble moral”.

Transgresión a la ley

La suspensión de La Venida del Señor es un retroceso en materia legal y transgrede la ley, asimismo, es una ventana negativa para que otras expresiones creativas, como el periodismo, puedan ser censuradas o clausuradas, afirman especialistas consultados por este diario.

Arturo Saucedo, experto en le-gislación cultural, apunta que la resolución de suspensión temporal emitida por el juez Francisco Javier Rebolledo Peña “pone por encima” a los grupos religiosos demandantes sobre el resto de éstos, lo cual ya se puede considerar una primera transgresión a la ley.

“Lo primero que está mal es que estas organizaciones consideren que se hayan violado sus derechos religiosos o que no tienen límite. Los derechos religiosos tienen límite, porque existe la ley de instituciones y culto público, esa ley establece las limitantes que tiene cualquier manifestación religiosa, una de ellas es que no se pueden realizar actos religiosos en espacios públicos sin permiso, y no se pueden hacer manifestaciones religiosas en espacios culturales o gubernamentales”, explica el experto.

Y añade: “Que un grupo religioso se imponga sobre los demás es una violación al Estado laico. Y no pueden ir a una institución educativa como la UNAM a hacer una manifestación de culto religioso, tienen limitantes”.

Saucedo cuestiona el argumento del juez Rebolledo Peña acerca de la vulneración de derechos religiosos de dichos grupos, porque la exposición de Cháirez se encontraba en un lugar destinado a la cultura, no en una iglesia o sitio de culto.

“Si los señores no hubieran podido ejercer su derecho religioso, estarían en lo dicho, yo pregunto, ¿qué necesidad tienen estas organizaciones católicas de ir a hacer culto a un museo? Qué me explique el culto o el juez, ellos están violando la ley”, asevera.

Otro punto que aborda es que el amparo confunde libertad de expresión con libertad creativa. “El daño es una limitante de la libertad de expresión, sí, pero en este caso el discurso estético planteado en esa museografía está basado en una polisemia, nadie dijo que era en contra de los católicos,cada quien la interpreta, es una obra de ficción”.

Un caso parecido, detalla Saucedo, es el documental Presunto culpable, el cual también fue censurado y recibió un fallo a favor de la libertad creativa, un camino que la UNAM y Cháirez podrían seguir.

Manuel Velázquez, artista y gestor cultural, apunta que el amparo transgrede el derecho a expresar ideas y de cuestionar a la sociedad, y que la vía legal no es el camino para resolver las diferencias ideológicas, sino debe ser el debate.

“Esto provocó una censura grave. El amparo está mal implementado, y creo que como país se ha abusado de la figura del amparo, además el juez no medió la situación, porque demandó a la UNAM y dejó del lado al artista, esa medida fue medio torcida para ejercer la clausura”, dice.

Más preocupante, añade, es que este caso puede ser el camino para que grupos religiosos o de extrema derecha censuren otras expresiones como el teatro, la literatura e incluso el periodismo. “Ese es el gran riesgo, es el peligro que corremos al usar esa vía para discutir acerca de las creaciones artísticas, y no solamente el arte, sino el periodismo u otra expresión se pueden ver a merced de este recurso legal para censurar, callar, atacar, lacerar”.

“Fabián Cháirez debe acudir a la Suprema Corte y la UNAM debe respaldarlo, con el objetivo de corregir el amparo y revertirlo. No se puede permitir que se violente la autonomía universitaria y la autonomía de espacios culturales”, concluye Arturo Saucedo.