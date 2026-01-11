Más Información
Hoy es el último día para ver la obra de teatro “Blanca y Virginia, a un metro del deseo”, cuya temporada empezó el 7 de diciembre. La obra trata sobre dos mujeres, Blanca Madero y Virginia, qué viajan en los vagones del Metro de la Ciudad de México.
A través de los monólogos de sus personajes, provenientes de distintas clases sociales, la obra articula una especie de díptico.
Dos voces que, durante el transcurso de su viaje, deberán enfrentarse a su propio deseo: Blanca Madero, mujer culta y de una buena condición social, realiza un viaje de Aguascalientes a Ciudad de México y, en el paso por las estaciones del Metro, como si fueran escalones en el camino de su vida, recapitula ciertos dolores y heridas enterrados; por su parte, Virginia, fanática religiosa, explora su relación con el pecado y su devoción.
La obra fue escrita por la poeta y narradora Angélica Santa Olaya, y Edgar Omar Moreno, que también es actor y director de la obra. Con “Blanca y Virginia, a un metro del deseo” también se celebran 20 años de carrera de la actriz Paulina Vega Garza.
Puede verse en el Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare, a las 18:00 horas. Los boletos pueden adquirirse desde $350 pesos.
