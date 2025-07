La literatura contenida en la forma breve y la obra de escritores que retroalimentaron su arte poética a través de la lectura (Cervantes, Proust, Reyes, Borges, Vargas Llosa) son los ejes de Los muebles de la mente (BUAP, 2025), una compilación conformada por casi 60 artículos que Benajamín Barajas publicó, entre 2021 y 2025, en el suplemento Confabulario de EL UNIVERSAL.

El interés por el papel que la lectura juega en el mundo se traduce, además, en las tres décadas que Barajas lleva dedicándose a la docencia: “Llevo 33 años dando clase: desde secundaria y bachillerato hasta licenciatura, y mi formación implica leer y fomentar la lectura. Soy licenciado en Letras Hispánicas y la lectura es el motor de todo lo que hacemos, pensamos y reflexionamos. No quiero decir que las culturas orales no reflexionen ni tengan arte, pero en nuestro mundo actual la lectura es fundamental para disfrutar, pensar, sentir y escribir; para encontrar también temas de conversación”.

La lectura, dice, es la primera constante en el libro; la otra es que el punto de partida es siempre un texto que leyó y reseñó, y que le suscitó, de forma posterior, otros textos. Así, fueron entretejiéndose y dialogando, en orden, cada uno de los artículos seleccionados.

“No necesariamente la lectura te lleva a una obra monumental como la que escribió Proust, sino que te puede llevar a disfrutar la vida. Puede haber grandes lectores que no escriben, y otros que sí; ahí pongo tres casos: el propio Proust, Cervantes, que era un gran lector, Reyes y Borges. Son los que creo que sí tienen una poética de la lectura, que hablan de la lectura como parte de su creación. Entonces, cada vez que uno lee está en esos niveles, pero se usan para diferentes fines porque si nosotros sólo leyéramos para hacer algo, tendríamos lecturas muy utilitarias y no necesariamente muy placenteras. Hay que leer para no hacer nada, entre comillas, que es hacer mucho”, continúa.

La literatura condensada en la forma breve se enuncia en el interés de Barajas por las obras de Augusto Monterroso y, especialmente, Julio Torri, a quienes también cita como modelos estéticos: “Uno de los escritores mexicanos que valen muchísimo la pena y que yo admiro es Julio Torri, que es como el contraste con Alfonso Reyes. Hay pocos escritores que logran esa síntesis y pueden también decir que están satisfechos con el libro”. En esta línea, el límite de 500 palabras por texto fue un disparador. Y un cauce, un antecedente, fue el interés de Barajas por el aforismo (su libro Breves autopsias obtuvo el Premio Internazionale per l’aforisma “Torino in sintesi”): “Una de las claves de Los muebles de la mente es efectivamente la brevedad. Nos piden escribir un texto de 500 palabras y ese reto me gusta mucho a mí. Pero también tiene que ver con el tiempo en el que vivimos. En el el siglo XIX los escritores leían de una manera tan morosa. Esas novelas tan grandes se escribieron porque no había medios que interrumpieran la lectura y se debía esperar ocho días a que apareciera la otra parte de la novela (la literatura por entregas). Ahora lo que tenemos son espacios muy pequeños. Uno lee en el Metro, en el autobús. Decía una escritora, amiga mía, Dolores Castro, que uno lee en el cambio de la luz de los semáforos”. Un espacio de tiempo en el que se contiene sólo la forma mínima del aforismo.

La brevedad en la reseña va de la mano, dice, de los libros breves. Menciona el opúsculo Sobre la lectura, de Proust, para contener esta síntesis que hizo de decenas de obras narrativas: desde los clásicos citados hasta otra escritora fundamental para Barajas, Sor Juana, o autores no tan conocidos como Federigo Tozzi y su novela Con los ojos cerrados, por ejemplo.