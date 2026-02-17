La muestra Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander, que abre hoy sus puertas al público en el Museo de Arte Moderno, se conforma por 68 piezas que, dice el cocurador Carlos Segoviano, dan cuenta de cómo la colección —conformada por Natasha Zahalka y Jacques Gelman durante 57 años (1941-1998)— evidenció que el arte mexicano fue paralelo al desarrollo europeo. Señaló que es una de las colecciones más importantes de arte moderno en México o de obras que dialogan con éste.

El lapso de tiempo que abarca va de 1915 con obras de Diego Rivera y Ángel Zárraga, hasta un momento más reciente, cuando se abre el baño de Frida Kahlo tras 50 años cerrado, y las foto de éste hechas por Patti Smith y Graciela Iturbide. En los cuatro núcleos de la exposición hay piezas de Siqueiros, Tamayo, Orozco, Toledo e Izquierdo, entre otros.

Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL