Como un encuentro de “meros vasallos” y con ausencia de académicos y ciudadanos es como el historiador, Felipe Echenique, calificó al encuentro de funcionarios del martes pasado en el Museo Nacional de Antropología, donde titulares del INAH defendieron el salvamento arqueológico del Tren Maya y la construcción de los Parques de la Memoria con vestigios prehispánicos hallados en el paso de vía del tren.

“Vasallos estrictos a lo que dice el señor presidente. Sin embargo, el señor presidente está sujeto a la ley, no es cualquier personaje, no es Carlos V, no es Fernando VII, es un tipo que tiene funciones, y su función es proteger la investigación, la conservación, la divulgación de la antropología y la historia”, refirió Echenique, y agregó que los críticos del INAH no se oponen al desarrollo de las zonas, pero “el Tren Maya no ha beneficiado a las comunidades de la Península”.

Ante la dimensión de la destrucción arqueológica, dijo el historiador, la única solución es hacer cumplir la ley con demandas, las cuales ya están en proceso de preparación legal, reiteró después el arqueólogo Jesús E. Sánchez. Para Echenique, las declaraciones de los funcionarios el martes pasado fue “una confesión de parte” de un crimen federal, que es destruir zonas arqueológicas.

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En el encuentro también participaron los arqueólogos Carlos Navarrete, Daniel Juárez y Sara Ladrón de Guevara, el historiador Cuauhtémoc Velasco y el antropólogo Bolfy Cottom.

Por su parte, Jesús E. Sánchez señaló que uno de los problemas principales que enfrentan es “quién es la persona que dirige al Instituto”:

“Estamos forzados a modificar esta situación, en donde los funcionarios del INAH se escudan en la propia institución para hacer lo que se les dé la gana; el primer problema es quién dirige a nuestra institución, que es Diego Prieto, él es quien dirige a nuestra institución, aunque ya no esté al frente, el actual director fue impuesto por él, así como todos los funcionarios, hasta el menor fue impuesto”.

El arqueólogo también dijo que en varias reuniones para abordar temas que han dañado al INAH, Prieto afirmó que “yo soy la autoridad y se hace lo que yo digo”, y añadió que es una “autoridad que es incapaz de imponerse ante los mandatos del Ejecutivo, desde Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, vean que tan fácil cambia la camiseta, entonces, Diego Prieto jamás se va a oponer a un presidente en turno, ahí está el resultado, en Tren Maya eminentemente destructivo”, expresó.

Carlos Navarrete, investigador emérito del INAH y arqueólogo destacado de la zona maya de Guatemala, agregó que su preocupación mayor es que este modelo de salvamento arqueológico (y la destrucción intencional de vestigios) pueda replicarse en Centroamérica, en el marco de las declaraciones de la presidente Claudia Sheinbaum de conectar la Península de Yucatán con Guatemala y Belice.

“Este tren, del que la presidenta (Claudia Sheinbaum) ha hablado incluso, veo como un peligro que se tome el ejemplo mexicano”, dijo.

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