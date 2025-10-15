Tras los señalamientos de mal manejo de recursos durante su gestión al frente del Conahcyt —que hoy es la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación—, María Elena Álvarez-Buylla respondió, a través de su cuenta de X, que algunos medios, “bajo títulos insidiosos, han tergiversado acciones de rutina orientadas a un adecuado manejo del gasto público, con el fin de cumplir venganzas de quienes hicieron de la ciencia un botín de redes de poder. Incluso, la vileza ha escalado a tal grado que pretenden manipular hechos con suposiciones que han causado un daño moral irreparable para mí y mi familia”.

“Las agresiones mediáticas en contra de mi familia no sólo son infundadas, sino también calumniosas y dañinas para nuestro quehacer profesional. El actuar de estos medios reaccionarios no es sorpresivo, pues son los mismos que atacaron sistemáticamente y con discursos de odio el combate a la corrupción y el derecho humano a la ciencia, siempre acompañados de granjas de bots que, incluso, han sido utilizados para realizar amenazas directas a mi integridad física”.

La carta publicada en X y dirigida al “pueblo de México”, refirió que lo sucedido es un “asedio mediático” en su contra “que de forma ruin e infundada ha alcanzado también a mi familia”.

Lee también: Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

Sobre los señalamientos de mal manejo de recursos, Álvarez-Buylla escribió que “aunque existen versiones periodísticas disímiles que manejan cifras manipuladas para desorbitar un supuesto ‘daño al erario´, la mayoría alude a un contrato de servicios con una empresa por 52 millones de pesos, respecto del cual la ASF determinó un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) por 25 millones, ya que la empresa implicada no presentó entregables administrativos de manera adecuada, a pesar de que la Unidad de Administración y Finanzas pagó las facturas correspondientes”.

En los últimos párrafos del documento señaló que:

“Enfrentar los intereses creados en la ciencia y en la academia (…) ha tenido un costo muy alto. Sólo en este contexto se explica el encono en contra de mi persona y el interés de mancillar mi nombre, el cual defenderé con rectitud y mediante los mecanismos necesarios, colaborando con las autoridades que así lo requieran”.

Lee también: ¿Represión al estilo de Álvarez-Buylla ahora en el INAH?

El 9 de octubre EL UNIVERSAL publicó el reportaje “Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte”, en el que se dio a conocer que la oficina de arquitectura Estudio MMX diseñó la casa-estudio de Jimena García Álvarez-Buylla, pintora e hija de la exdirectora de Conahcyt.

rad