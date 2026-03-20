El mito de Deméter y Perséfone, ciertas ideas de los terraplanistas, lo performático y la violencia de género coinciden en “Alien Bitch”, obra escrita y dirigida por Enara Labelle.

En su trama, una mujer es interrogada y secuestrada por un judicial que investiga una muerte. Pero, conforme se desarrolla la historia, se descubre que ella está conectada con una red de seres intraterrestres y que el hombre que falleció fue su agresor.

Hay un vínculo, explica Labelle, en entrevista, con Deméter y Perséfone porque sucede una especie de viaje al inframundo: “Entonces, está esta corriente de los terraplanistas que creen que hay gente en el centro de la Tierra, que quizá son alienígenas, y tiene que ver con el cuerpo extranjero”.

Foto: Alien Bitch.

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La directora añade que se va comprendiendo cuál es el lugar que ocupa el agresor en la familia de la protagonista. Y describe la obra como un trabajo interdisciplinario, con música en vivo y una apuesta por el performance: “Porque la violencia busca ser explícita, ir ascendiendo y ser real (...) Para, a partir de esa provocación, abrir los temas que son más profundos, que tienen que ver con las heridas que deja el abuso y la ternura que hay entre quienes se acompañan en un proceso de identificarse como sobrevivientes de la agresión”.

Las búsquedas de Teatro Turbio, compañía que hace “Alien Bitch”, son definidas por Labelle como una narrativa personal, a la manera de mitos propios relacionados con la marginalidad y la autoficción: “También se explora mucho la violencia que nos atraviesa”.

La música en vivo y el diseño sonoro son de Pilar Flores, quien sonoriza con distintos instrumentos. Abunda en que, mientras los personajes descienden al mundo de los intraterrestres, la sonorización en vivo se convierte en una canción de cuna, “muy ligada a la relación madre-hija. La música en realidad es como esa madre que está buscando a su hija, como Deméter a Perséfone”.

Foto: Alien Bitch.

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“La obra también tiene eventos de suspensión de cuerpos porque tiene que ver con lo que sucede en una violación, que el tiempo se suspende y el eje de mirada cambia para mirar otra forma en que se mueve la sociedad. Y un poco eso pasa con la violación. Hemos tratado de hacer metáforas escénicas para poder comprender cómo nos relacionamos con esas ideas en el género, y cómo seguimos denunciando y sublimando como mecanismo de defensa un acto traumático. Eso es un poco lo que hemos ido haciendo”, concluye Labelle.

“Alien Bitch” puede verse el sábado y el domingo, a las 17:30 horas, en el Parque de Cultura Urbana (PARCUR) de Chapultepec. Actúan Enara Labelle y Daniel Victoria. Teatro Turbio fue fundado por la propia Labelle y Fernanda Flores.