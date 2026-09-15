La obra Adriana Tristeza es la historia de una desaparición forzada, el trayecto de la víctima, desde que es secuestrada hasta su asesinato, al interior de una minivan: “Visual y teatralmente nos importaba mucho darle voz a la víctima, saber quién era antes de que la levantaran, qué hacía, con quiénes se relacionaba y otorgarle esa voz que antes no tenía”, afirma la actriz Yazmin Jáuregui.

A partir de la obra con la que Alejandro Román ganó en 2010 el Premio Víctor Hugo Rascón Banda, Tania Ángeles Begún como directora y Yazmín Jáuregui en la interpretación dan vida a un proyecto multidisciplinario que se sirve de varios lenguajes: danza, teatro con sus tres monólogos, multimedia y el performance. No obstante, el argumento se basa en hechos verídicos: Adriana fue una edecán que vivió en Tijuana. Tras un largo proceso, su asesino fue sentenciado en 2019.

Jáuregui cuenta que entró en contacto con el texto hace 13 años: “Estaba buscando un proyecto que hablara de feminicidios. En aquel momento empezamos a trabajar con el texto y yo llevaba la producción y también estaba actuando”. La actriz añade que emprendió una investigación apoyada en colectivos de búsqueda, fundaciones y asociaciones contra la violencia de género.

“Trabajamos durante una década. Nos presentamos en muchos foros de la Ciudad de México, nos fuimos a Europa y después volvimos a diferentes estados”. Luego la pandemia sirvió para tomar una pausa, dos años en los que se replanteó el montaje.

“Me doy cuenta que los feminicidios fueron creciendo, prácticamente se duplicaron en esta década. Me parecía muy importante tener una mirada femenina hacia la dirección. En aquel momento, con el proyecto en el que estuvimos diez años había un director. Evidentemente, por tratarse de un director, la mirada era de otra manera. Al incorporar a Tania Ángeles Begún, encontramos una sutileza en el trabajo y decidimos poder voltear un poco lo que es el texto”.

En México, continúa la actriz, las mujeres son una cifra más: “Nos parecía de suma importancia tener esa voz presente con una mirada femenina, no sólo en la dirección, sino en el equipo creativo, puesto que el 90% de las personas involucradas en el proyecto somos mujeres”.

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El texto original, además, está escrito en verso, algo con lo que Begún y Jáuregui decidieron romper para que las nuevas generaciones pudieran acercarse a la obra: “Es un texto complejo porque nos dimos a la tarea de hacer una investigación profunda, independientemente de los colectivos con los que hemos trabajado. Nos acercamos a las familias de este caso. Algo así involucra, de entrada, un reto actoral. Lo hacemos con muchísimo respeto, no sólo hacia la familia de la víctima, sino a todas las familias”.

A Jáuregui le interesa trabajar en el ámbito social, generar lazos que nos fortalezcan como género, crear iniciativas de cuidado entre nosotras. Actualmente en México hay cerca de 200 grupos de personas en búsqueda, lo cual debería ser tarea del gobierno”.

Las funciones son los martes de septiembre, a las 20:00 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre.

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