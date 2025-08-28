La obra maestra de Carlos Fuentes, “Terra nostra”, cumple 50 años y para celebrarla, la Fundación para las Letras Mexicanas, a través de la Casa Estudio Cien Años de Soledad, ha preparado un ciclo de cuatro charlas, a cargo del escritor mexicano Pedro Ángel Palou, en el que se revisarán los recursos y poderes expresivos de uno de los libros mayores de la ficción hispanoamericana.

A partir del jueves 4 de septiembre y los siguientes tres jueves, 11, 18 y 25, a las 18 horas, Palou desentrañará los múltiples recursos utilizados por Fuentes, autor de una de las grandes novelas del Boom latinoamericano, a través del ciclo “Terra nostra. Barroco y modernidad”, que se transmitirá en las redes sociales de la Casa Estudio Cien Años de Soledad.

Las cuatro charlas permitirán dar cuenta de las búsquedas y alcances de uno de los hitos mayores de la literatura hispanoamericana, una novela que surgió en 1975, ya en la cúspide del reconocimiento como uno de los grandes nombres del Boom latinoamericano.

A medio siglo de la aparición de “Terra nostra”, Palau mostrará que en sus páginas, el escritor mexicano Carlos Fuentes entregó un amplísimo mural de la historia de España y América. Y demostrará que colocada al lado de “Cien años de soledad”, “Rayuela” y “Conversación en La Catedral”, “Terra nostra” le garantizó a su autor el Premio Rómulo Gallegos, el galardón literario más prestigioso de la época.

“Terra nostra” ( 1975) sigue siendo un territorio poco explorado por los lectores en la que Carlos Fuentes, a partir de una noción ambiciosa y arriesgada de los poderes de la literatura, expandió con las posibilidades del género de la novela.

El escritor Pedro Ángel Palou (Puebla, 1966), quien actualmente radica cerca de Boston, escribe y enseña literatura de tiempo completo en Tufts University, donde es jefe del Departamento de Lenguas Romances. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores. Sus obras gozan de gran éxito entre los lectores y la crítica, y se han traducido al francés, italiano, portugués, inglés y coreano.

Ha sido ganador del Premio Xavier Villaurrutia y finalista del Rómulo Gallegos y del Planeta Casamérica, este último con su novela “El dinero del diablo”.

Su trilogía histórica sobre “Zapata”, “Morelos” y “Cuauhtémoc” y sus novelas sobre “Porfirio Díaz”, “Pobre Patria mía”, “Pancho Villa”, “No me dejen morir así”, y “Lázaro Cárdenas”, “Tierra Roja”, forman ya parte sustancial del renacimiento de la novela histórica mexicana.

Recientemente se publicaron sus novelas cortas reunidas con el título de “Mar fantasma” (Seix Barral), una reedición de “En la alcoba de un mundo” (Seix Barral), sobre el poeta Xavier Villaurrutia, y la versión definitiva de “Paraíso clausurado” (Seix Barral), al que la crítica ha calificado como un clásico. Su novela “México” apareció en 2022.