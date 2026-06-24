Sr Director:

Con profundo desconcierto e indignación leímos que EL UNIVERSAL reeditó una entrevista a Carlos Monsiváis publicada por Edmundo Cázarez hace 25 años, la cual tiene agregados que no fueron publicados en el original.

Según esta nueva versión, Carlos habría declarado:

Déjeme contarle que, hace algunos años, le di cobijo a Andrés Manuel López Obrador cuando llegó de Macuspana, Tabasco, a los 19 años de edad; había asesinado, accidentalmente, a su hermano. Lo tuve aquí en mi casa por espacio de 9 meses, pasé deliciosas y divertidas noches con él. López Obrador, por dinero…¡era capaz de hacer lo que fuera!

Carlos jamás pudo haber dicho lo anterior. No se corresponde con su característico estilo literario ni con su probidad ética.

Desmentimos tajantemente la versión de que Andrés Manuel hubiera vivido en algún momento en la casa que Carlos compartía con su madre.

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Nos consta que Carlos y Andrés Manuel se conocieron alrededor de veinte años más tarde de lo que dice el autor de la entrevista.

Resulta indignante y vergonzoso que un periódico como EL UNIVERSAL difunda calumnias tan torpes y flagrantes. Exigimos a EL UNIVERSAL y a Edmundo Cázarez que presenten pruebas o, en su defecto, que pidan disculpas.

Nos reservamos el derecho de actuar legalmente alrededor de este infundio.

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Agradecemos la publicación de la presente

Atentamente

Beatriz, Araceli, Rubén y Felipe Sánchez Monsiváis