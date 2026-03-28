La misión Artemis II será la primera misión de la NASA con tripulación a bordo del cohete Space Launch System (SLS) y la nave espacial Orion. Esta misión está prevista para despegar el próximo 1° de abril de 2026, siendo el primer vuelo tripulado después de 60 años que va más allá de los límites de la Tierra.

“La tripulación de Artemis II representa a miles de personas que trabajan incansablemente para llevarnos a las estrellas. Esta es su tripulación, esta es nuestra tripulación, esta es la tripulación de la humanidad”, declaró el administrador de la NASA, Bill Nelson.

Esta misión tiene como objetivo crear nuevas posibilidades para las futuras exploraciones en la superficie lunar, entre ellas una en la que participarán la primera mujer y la primera persona de color, así como establecer las capacidades de exploración y ciencia lunar.

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Ellos son los tripulantes de Artemis II

Tripulación Artemis II está compuesta por: el comandante Reid Wiseman , el piloto Victor Glover , la especialista de misión 1 Christina Hammock Koch y el especialista de misión 2 Jeremy Hansen. Foto: NASA

La primera tripulación de Artemis II estará conformada por los cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión 1 Christina Hammock Koch y el especialista de misión 2 Jeremy Hansen.

Comandante Reid Wiseman

El comandante Reid Wiseman, designado comandante de la misión Artemis II es un capitán retirado de la Marina de Baltimore, ciudad de la cual es originario. Fue designado como astronauta por la NASA en 2009.

En 2014 tomo la función como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional para la expedición 41, misión de 165 días, en la que se completaron más de 300 experimentos científicos.

Durante su trayectoria ha obtenido la licenciatura en Ciencias por el Instituto Politécnico Rensselaer en Troy, Nueva York, y una maestría en ingeniería de Sistemas por la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, asimismo ejerció como jefe de la Oficina de Astronautas. Wiseman ha sido designado comandante de la misión Artemis II de la NASA.

Piloto Victor Glover

Victor J. Glover, Jr. es un piloto seleccionado como astronauta en 2013 por la NASA, mientras ejercía como becario legislativo en el Senado de los Estados Unidos.

Originario del estado de California, Glover obtuvo la licenciatura en ingeniería, destacando como aviador naval, por lo que fue piloto de pruebas de los aviones F/A-18 Hornet, Super Hornet y EA-18G Growler.

Viajó a la Estación Espacial Internacional, donde se desempeñó como ingeniero de vuelo para la Expedición 64/65, su último puesto antes de ser elegido como piloto de Artemis II fue como piloto de la nave espacial Crew-I Dragon.

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Especialista de misión I Christina Hammock Koch

La especialista Christina Koch es exploradora e ingeniera originaria de Grand Rapids, Michigan, ha desarrollado instrumentos para misiones científicas espaciales como la ingeniería de campo científica remota en la Antártida y el Ártico.

Fue seleccionada como astronauta de la NASA en 2013, participando como ingeniera de vuelo en la Estación Espacial Internacional durante las Expediciones 59, 60 y 61.

Ha establecido el récord por el vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, con un total de 328 días en el espacio, destacando también como la primera caminata espacial exclusivamente femenina.

Antes de ser asignada como especialista espacial I de la tripulación Artemis II, se desempeñó como jefa de la División de Tripulación Asignada en la oficina de Astronautas, realizando una rotación como Asistente de Integración Técnica para el director del Centro en el Centro Espacial Johnson de la NASA.

Especialista de misión II Jeremy Hansen

El especialista Jeremy Hansen es el tripulante canadiense asignado a la misión Artemis IIl, obtuvo la licenciatura en ciencias espaciales por el Real Colegio Militar de Canadá en Kingston, Ontario, y la maestría en física con un enfoque de investigación en el seguimiento de satélites de amplio campo de visión por la misma institución.

Su camino en la aviación inicio desde su juventud tras ingresar a los Cadetes del Aire a los 12 años, donde desarrolló disciplina y habilidades que lo llevaron a obtener licencias de vuelo antes de los 18 años.

Se formó como piloto de combate CF-18, desempeñándose en operaciones tácticas y misiones del NORAD, incluso en el Ártico.

Fue seleccionado como astronauta por la Agencia Espacial Canadiense en 2009 y tras completar su entrenamiento, trabajó en el control de misiones como enlace con la Estación Espacial Internacional.

Ha participado en programas internacionales de simulación espacial, tanto bajo tierra como en el fondo del océano, y llegó a liderar el entrenamiento de astronautas en la NASA en 2017, siendo el primer canadiense en hacerlo.

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