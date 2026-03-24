Lluvia de Perseidas 2026: ¿cuándo ver el espectáculo de estrellas fugaces más esperado del año?; conoce la fecha exacta

El espectáculo visual de las Perseidas se origina cuando la Tierra atraviesa la densa nube de escombros dejada por el cometa 109P/Swift-Tuttle en su órbita alrededor del Sol.

Según las investigaciones de la American Meteor Society (AMS), aunque los meteoros parecen provenir de un punto específico en el cielo llamado radiante (ubicado en la constelación de Perseo), estos pueden aparecer en cualquier parte de la bóveda celeste.

Foto: EFE

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La intensidad de la lluvia aumenta conforme el radiante gana altura en el horizonte, momento que ocurre generalmente cerca de la medianoche y se prolonga hasta antes del amanecer.

"La observación es mejor a simple vista" (indican los expertos de la NASA en sus boletines de divulgación científica), debido a que el campo de visión humano abarca una mayor extensión de cielo que cualquier instrumento óptico.

El éxito de la observación depende directamente de la adaptación de la retina a la falta de luz; por ello, se recomienda evitar el uso de pantallas de teléfonos móviles que puedan interrumpir la visión nocturna.

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Guía de observación paso a paso para agosto de 2026

Para optimizar la experiencia durante la noche del pico máximo (12 al 13 de agosto), la plataforma especializada Star Walk y centros de astrofísica sugieren seguir este protocolo de visualización:

Localización del sitio: Es imperativo buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica urbana. Los parques nacionales o zonas rurales ofrecen el contraste necesario para detectar los meteoros más tenues.

Es imperativo buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica urbana. Los parques nacionales o zonas rurales ofrecen el contraste necesario para detectar los meteoros más tenues. Preparación visual: Se debe permitir que los ojos se adapten a la oscuridad total durante al menos 15 a 20 minutos . Durante este tiempo, la sensibilidad del ojo aumenta drásticamente.

Se debe permitir que los se adapten a la oscuridad total durante al menos . Durante este tiempo, la sensibilidad del ojo aumenta drásticamente. Posicionamiento corporal: Se aconseja utilizar una silla reclinable o una manta para observar el cielo acostado. De acuerdo con las recomendaciones técnicas, no se requiere el uso de telescopios ni binoculares, ya que estos limitan el área de búsqueda.

Se aconseja utilizar una silla reclinable o una manta para observar el cielo acostado. De acuerdo con las recomendaciones técnicas, no se requiere el uso de telescopios ni binoculares, ya que estos limitan el área de búsqueda. Dirección de la mirada: Aunque el radiante se encuentra en el noreste, los meteoros suelen dejar rastros más largos si se observa a unos 45 grados de distancia del punto de origen (Perseo).

Aunque el radiante se encuentra en el noreste, los meteoros suelen dejar rastros más largos si se observa a unos de distancia del punto de origen (Perseo). Horario óptimo: La mayor frecuencia de "estrellas fugaces" se registra en la madrugada del 13 de agosto, cuando la constelación está en su punto más alto.

Este evento constituye una de las lluvias más intensas y confiables del año. Según la atribución de la Royal Astronomical Society (RAS), la estabilidad en la órbita de los restos del Swift-Tuttle garantiza que las Perseidas sigan siendo el referente principal de la astronomía recreativa durante el verano del hemisferio norte.

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