Cometa C/2026 A1 entra en zona crítica: ¿cómo y cuándo ver el 'espectáculo solar' del año?

A medida que el calendario avanza hacia abril de 2026, la comunidad astronómica mantiene la mirada fija en el cometa C/2026 A1 (MAPS). Este objeto, identificado como un "rasante solar" (sungrazer), ha comenzado su incursión en la zona de máximo riesgo térmico.

Según los datos orbitales publicados por el Minor Planet Center (MPC), el cometa alcanzará su perihelio entre el 4 y 5 de abril, situándose a una distancia mínima de entre 159,000 y 170,000 kilómetros de la superficie del Sol.

Esta proximidad lo obligará a atravesar la corona solar, enfrentando temperaturas de millones de grados que podrían vaporizar su núcleo o, en un escenario optimista, provocar una sublimación masiva de hielo que dispare su brillo a niveles comparables con los de los planetas más luminosos.

La observación del cometa C/2025 R2 SWAN ofrece una oportunidad única para los entusiastas de la astronomía y el público en general de presenciar un fenómeno celestial que ocurre una vez cada 20,000 años. Foto: Imagen creada con IA

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Un fenómeno de supervivencia extrema en el sistema solar

El destino del C/2026 A1 (MAPS) es incierto debido a su naturaleza física. De acuerdo con investigaciones preliminares publicadas en el repositorio especializado arXiv por el astrónomo Zdenek Sekanina, este cometa es probablemente un fragmento de un cuerpo mucho mayor que se fragmentó hace siglos, posiblemente vinculado al Gran Cometa de 1106 o incluso al observado por Aristóteles en el 371 a.C. La estructura del núcleo, estimada en unos 400 metros de diámetro por datos del Telescopio Espacial James Webb (JWST), determinará si posee la cohesión suficiente para resistir las fuerzas de marea del Sol.

"El brillo absoluto de C/2026 A1 no garantiza su supervivencia absoluta tras el perihelio", señalan los boletines del Central Bureau for Astronomical Telegrams (CBAT), indicando que objetos de tamaño similar en la familia Kreutz han desaparecido antes de completar su giro solar.

Sin embargo, si el núcleo logra mantenerse intacto, el efecto de "dispersión hacia adelante" de la luz solar en sus partículas de polvo podría hacerlo visible incluso durante el día en condiciones muy específicas, antes de reaparecer en el cielo nocturno con una cola prominente.

Foto: Captura de pantalla en Star Walk

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Guía de observación paso a paso para el mes de abril

Para quienes deseen seguir este evento astronómico, se recomienda seguir estas etapas de observación basadas en las efemérides del portal especializado Star Walk y la base de datos COBS (Comet OBServation database):

Fase 1: Preparación (Finales de marzo): Actualmente, el cometa se desplaza por la constelación de la Ballena (Cetus). Aunque su magnitud ronda el valor de 8.5, se requiere el uso de telescopios de apertura media o binoculares de alta potencia desde sitios con nula contaminación lumínica.

Actualmente, el cometa se por la constelación de la Ballena (Cetus). Aunque su magnitud ronda el valor de 8.5, se requiere el uso de de apertura media o binoculares de alta potencia desde sitios con nula contaminación lumínica. Fase 2: El encuentro crítico (2 al 6 de abril): Durante estos días, el cometa será invisible para el ojo humano debido a su extrema cercanía al disco solar. La única forma segura de seguirlo será a través de las imágenes en tiempo real de los cronógrafos de la misión SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) de la NASA y la ESA.

Durante estos días, el cometa será invisible para el ojo humano debido a su extrema cercanía al disco solar. La única forma segura de seguirlo será a través de las imágenes en tiempo real de los cronógrafos de la misión de la NASA y la ESA. Fase 3: El espectáculo vespertino (Mediados de abril): A partir del 8 de abril, si el cometa sobrevive, emergerá en la constelación de Tauro . El mejor momento para buscarlo será justo después del atardecer, mirando hacia el horizonte Oeste (W) .

A partir del 8 de abril, si el cometa sobrevive, emergerá en la constelación de . El mejor momento para buscarlo será justo después del atardecer, mirando hacia el horizonte . Fase 4: Localización geográfica: Los observadores en el Hemisferio Sur gozarán de una posición privilegiada, ya que el cometa alcanzará una mayor altura sobre el horizonte, permitiendo una ventana de observación más amplia antes de que se oculte tras la puesta de Sol.

En caso de que el cometa se desintegre, "podría dejar tras de sí una nube de polvo brillante que aún sea visible como una 'maravilla sin cabeza'", de acuerdo con los análisis técnicos de Cometografía. Este fenómeno resultaría en una cola alargada, pero sin un punto brillante definido en su extremo.

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