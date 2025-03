Un grupo de estudiantes de posgrado del Cinvestav cerraron el ingreso de la sede en Zacatenco, como protesta por la falta de becas Elisa Acuña.

Con la consigna “sin becas no hay ciencia” y con el mensaje “Los posgrados sostienen la investigación, pero sin becas no podemos sostenernos” escrito en una lona, los estudiantes afectados bloquearon el acceso de autos al recinto, pero sí dejan pasar a peatones.

El pasado 26 de febrero, un grupo de 74 estudiantes de posgrado de las sedes de Zacatenco, Guadalajara, Saltillo, Mérida y Monterrey de este centro denunciaron en un comunicado que desde enero dejaron de recibir beca de manutención.

El problema surge cuando el extinto Conahcyt dejó de dar becas en el Cinvestav por cambios en su estructura, por lo que el centro instauró el programa de becas SEP-Cinvestav.

En 2024 el recurso fue repartido por las becas Elisa Acuña, que para este año sus reglas de operación no han salido en el Diario Oficial de la Federación, aun así “el Cinvestav no estaría incluido en las Reglas de Operación que se publicarían en los próximos días, ya que el Congreso de la Unión no asignó al Cinvestav los recursos para este programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, según informó el Secretario Académico del Cinvestav, Dr. Abdel Pérez Lorenzana, a los estudiantes.

“El Departamento de Becas y Estímulos del Cinvestav nos ha dicho que está trabajando con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar para la integración del Cinvestav en las Reglas de Operación del programa Elisa Acuña y su publicación. Mientras tanto los estudiantes seguimos con gastos que no podemos solventar y con la incertidumbre de saber cuándo se podrá resolver esta situación”, se lee en el comunicado.

Los estudiantes piden al gobierno que se les otorgue el financiamiento como ocurría antes de que Conahcyt –hoy Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación– cambiara de estructura.

