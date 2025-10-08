El Nobel de Química premia a las estructuras que atrapan CO2 y podrían llevar agua al desiertoPor KOSTYA MANENKOV, STEFANIE DAZIO y CHRISTINA LARSONAssociated PressThe Associated PressESTOCOLMO

ESTOCOLMO (AP) — Tres científicos ganaron el miércoles el Premio Nobel de Química por el desarrollo de nuevas estructuras moleculares que pueden atrapar grandes cantidades de gas en su interior, sentando las bases que pueden contribuir a resolver algunos de los mayores desafíos de la humanidad, desde la contaminación hasta la escasez de agua.

Heiner Linke, presidente del comité que otorgó el premio, comparó las llamadas estructuras metalorgánicas (MOF, por sus siglas en inglés) con el bolso mágico que lleva Hermione Granger, de la serie “Harry Potter”. Otro ejemplo podría ser el bolso encantado de Mary Poppins. Estas estructuras parecen pequeñas por fuera, pero son capaces de almacenar gran cantidad en su interior.

El comité dijo que Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi fueron reconocidos por “descubrimientos innovadores” que “pueden contribuir a resolver algunos de los mayores desafíos de la humanidad”, desde la contaminación hasta la escasez de agua.

Robson, de 88 años, está afiliado a la Universidad de Melbourne, en Australia; Kitagawa, de 74, a la Universidad de Kioto, en Japón, y Yaghi, de 60, a la Universidad de California, Berkeley.

Décadas de investigación

Los químicos trabajaron por separado, pero se complementaron mutuamente en sus descubrimientos a lo largo de décadas, comenzando con el trabajo de Robson en la década de 1980.

Los científicos pudieron idear estructuras atómicas estables que preservaban huecos que permitían que el gas o el líquido entrara o saliera. Los agujeros pueden personalizarse para coincidir con el tamaño de moléculas específicas que los diseñadores desean mantener en su lugar, como agua, dióxido de carbono o metano.

“Ese nivel de control es bastante inusual en la química”, dijo Kim Jelfs, una química computacional del Imperial College de Londres. “Esto es realmente eficiente para almacenar gases”.

Una cantidad relativamente pequeña de la estructura —que combina nodos metálicos y varillas orgánicas, algo así como las piezas intercambiables en el juego de construcción Tinker Toys— crea muchos agujeros organizados y una enorme superficie en el interior.

Por ejemplo, Jelfs dijo que unos pocos gramos de estructura orgánica molecular pueden tener tanta área de superficie como un campo de fútbol, todo lo cual puede usarse para almacenar ahí moléculas de gas.

“Si se pueden almacenar gases tóxicos, esto puede ayudar a abordar desafíos globales”, comentó Dorothy Phillips, presidenta de la Sociedad Química Estadounidense.

¿Por qué es importante este trabajo?

Hoy en día, investigadores de todo el mundo están explorando posibilidades que incluyen usar las estructuras MOF para eliminar gases de efecto invernadero de la atmósfera y contaminación de sitios industriales. Otra posibilidad es usarlas para recolectar humedad del aire del desierto, tal vez para algún día proporcionar agua potable limpia en ambientes áridos.

Los científicos también están investigando el uso de las estructuras en la medicina. La idea es llenar las estructuras con medicamento capaz de liberarse lentamente dentro del cuerpo.

“Podría ser una mejor manera de suministrar dosis bajas continuamente”, como con medicamentos contra el cáncer, dijo David Pugh, un químico del King’s College de Londres.

La investigación “podría ser realmente, realmente valiosa” en muchas industrias, dijo. Pero “todavía hay desafíos cuando se traduce eso del laboratorio al mundo real”. Por ejemplo, muchas de las estructuras almacenan la mayor cantidad de gas y líquido en ambientes de muy baja temperatura y alta presión, explicó.

Hoy en día, las estructuras metalorgánicas ya se están utilizando de maneras sorprendentes, incluso como parte de material de embalaje para mantener la fruta fresca en largas rutas de envío, liberando gradualmente químicos que hacen más lento el proceso de maduración.

La reacción de los ganadores

Yaghi se enteró de que había ganado mientras viajaba de San Francisco a Bruselas. Mientras recogía su equipaje y se preparaba para cambiar de vuelo en Fráncfort, su teléfono comenzó a vibrar con una llamada de Suecia.

“No puedes prepararte para un momento así”, dijo en una conferencia de prensa. “La sensación es indescriptible, pero es absolutamente emocionante”.

Cuando sonó su teléfono, Kitagawa al principio fue escéptico. Dijo que respondió “bastante bruscamente”, pensando que debía ser una llamada de telemarketing.

Kitagawa dijo que la investigación ha sido ampliamente reconocida en el mundo de la química, pero “es muy difícil obtener comprensión por parte de la gente común, y estoy encantado de ser reconocido”.

En una llamada telefónica con The Associated Press desde su casa en Melbourne, Australia, Robson, de 88 años, dijo que estaba “muy contento, por supuesto, y también un poco aturdido”.

“Esto es algo muy importante que sucede al final de mi vida, cuando realmente no estoy en condiciones de soportarlo todo”, aseguró. “Pero aquí estamos”.

Otros galardonados

El Nobel de Química 2024 se otorgó a David Baker, un bioquímico de la Universidad de Washington en Seattle, y a Demis Hassabis y John Jumper, informáticos de Google DeepMind, un laboratorio de investigación de inteligencia artificial británico-estadounidense con sede en Londres.

Los tres fueron galardonados por descubrir potentes técnicas para descifrar e incluso diseñar nuevas proteínas, los componentes básicos de la vida. Su trabajo utilizó tecnologías avanzadas, incluyendo inteligencia artificial, y tiene el potencial de transformar la forma en la que se fabrican nuevos medicamentos y otros materiales.

El primer Nobel de 2025 fue anunciado el lunes. El premio en Medicina fue para Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica periférica.

El martes se anunció el de Física, que recayó en John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por su investigación sobre el intrigante efecto túnel cuántico que impulsa las comunicaciones y la computación digital cotidianas.

El jueves se anunciará el ganador en Literatura, el viernes el de la Paz y el de Economía, el próximo lunes.

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 10 de diciembre, en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, el creador de los galardones. Nobel fue un adinerado industrial sueco y el inventor de la dinamita. Murió en 1896.