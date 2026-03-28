El 57 aniversario del viaje del Apolo 11 recuerda uno de los hitos científicos y simbólicos más importantes de la historia, al representar el primer momento en que el ser humano logró pisar la superficie de otro mundo.

Más de medio siglo después, la misión sigue siendo un referente tecnológico, político y cultural que redefinió la relación de la humanidad con el espacio, además de consolidar el papel de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) como líder en la exploración espacial.

La misión histórica que cambió la historia

La misión del Apolo 11 fue la primera expedición tripulada que logró aterrizar en la Luna. La nave, impulsada por el cohete Saturn V, despegó el 16 de julio de 1969 desde el Kennedy Space Center en Florida y llegó al satélite natural de la Tierra el 20 de julio.

La tripulación estaba integrada por Neil Armstrong como comandante, Buzz Aldrin como piloto del módulo lunar y Michael Collins, quien permaneció en órbita dentro del módulo de mando Columbia mientras sus compañeros realizaban el descenso.

El módulo lunar Eagle aterrizó en la región conocida como el Mare Tranquillitatis. Fue ahí donde Armstrong descendió por la escalerilla y pronunció la frase histórica que quedó marcada en la historia: “Es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad”.

Lee también ¿Quiénes son los astronautas en Artemis II?; será el primer vuelo tripulado después de 60 años

Durante aproximadamente dos horas y media, Armstrong y Aldrin caminaron sobre la superficie lunar, recolectaron 21.6 kilogramos de muestras y desplegaron instrumentos científicos. La misión completa duró 8 días, 3 horas, 18 minutos y 35 segundos desde el lanzamiento hasta el amerizaje en el Océano Pacífico.

Datos curiosos y detalles poco conocidos del Apolo 11

El Saturno V sigue siendo el cohete más grande y potente jamás construido, con 111 metros de altura y un consumo aproximado de 20 toneladas de combustible por segundo durante el despegue.

A pesar de la complejidad de la misión, el computador de a bordo tenía menos capacidad que un teléfono celular moderno, aunque fue suficiente para guiar la nave con apoyo de cálculos realizados desde la Tierra.

Entre los datos poco conocidos destaca que el módulo Eagle se desvió unos 6.4 kilómetros de su punto previsto, obligando a Armstrong a tomar el control manual y aterrizar con apenas unos segundos de combustible.

Lee también Él es Luis Adolfo Saucedo, el mexicano que es parte de la misión Artemis II de la Nasa; conócelo aquí

Los astronautas también dejaron una placa con el mensaje: “Aquí los hombres del planeta Tierra pusieron pie por primera vez en la Luna. Julio de 1969 d.C. Vinimos en son de paz en nombre de toda la humanidad”.

En la sala de control del lanzamiento se encontraba JoAnn Morgan, la primera ingeniera en la historia de la NASA con acceso a ese panel. Junto a ella también participaron las matemáticas Katherine Johnson y Judy Sullivan, cuyos cálculos fueron fundamentales para la carrera espacial.

Personal del Centro de Control de Lanzamiento observa el despegue del Apolo 11 desde una ventana. JoAnn Morgan aparece sentada en la tercera fila. Foto: @NASA.

Otro detalle llamativo es que la bandera estadounidense colocada en la superficie lunar cayó poco después debido al impulso de los motores cuando despegó el módulo de ascenso.

Lee también NASA anuncia cambios al programa Artemis tras múltiples retrasos; prevé 2 misiones a la Luna en 2028

Con el paso del tiempo, la misión también ha sido objeto de teorías conspirativas, particularmente tras la publicación en 1976 del libro We Never Went to the Moon del autor Bill Kaysing, que cuestionaba la veracidad del alunizaje. Entre sus argumentos mencionaba la ausencia de estrellas en fotografías, sombras supuestamente inconsistentes y el movimiento de la bandera, afirmaciones que posteriormente fueron desmentidas por evidencia científica.

De la carrera espacial a las nuevas misiones lunares

El Apolo 11 representó el punto más alto de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, impulsada tras la promesa realizada en 1961 por el entonces presidente John F. Kennedy de enviar un hombre a la Luna “antes de que termine la década”.

Hoy, 57 años después, el legado del Apolo 11 continúa inspirando nuevos proyectos como el programa Artemis. A inicios de 2026, la NASA confirmó que Artemis II será la primera misión tripulada en orbitar la Luna en más de cinco décadas como paso previo al alunizaje de Artemis III.

Artemis II no contempla un alunizaje, sino un vuelo orbital de aproximadamente 10 días con cuatro astronautas, como preparación para el regreso humano a la superficie lunar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/bmc