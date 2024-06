El titular de la Procuraduría de la de Defensa del Contribuyente (Prodecon), Armando Ocampo, alertó sobre prácticas riesgosas en el manejo de datos fiscales que pueden derivar en un robo de identidad, tal es el caso de venganza entre parejas y exceso de confianza con el contador.

Al participar en el Digital Trust Meet, organizado por la empresa Facephi, el funcionario dijo que la Prodecon ha detectado casos donde por venganza, en una pareja al compartirse la Efirma y otros datos de identidad fiscal, se genera una afectación que no es detectada por el contribuyente.

La venganza entre parejas y exceso de confianza con el contador son algunos de los riesgos para el robo de identidad. Imagen: Pixabay

“Muchas de estas prácticas es por exceso de confianza en el contador, en la persona que ayuda, en la persona de confianza, o incluso también en la pareja. Ya nos ha pasado que llega el esposo, la esposa, el novio o la novia y quieren una revancha amorosa también en la parte fiscal”, dijo.

En ese sentido, recordó que entregar todos los datos fiscales es como firmar una hoja en blanco que puede utilizarse en contra del contribuyente.

Practicas irregulares por el robo de identidad

El organismo refirió que entre las afectaciones derivadas por el robo de identidad se encuentran la determinación de créditos fiscales, actos de cobro y embargo de bienes, de los cuales el contribuyente desconoce su origen.

De igual forma, se han detectado cuentas bancarias a nombre del pagador de impuestos, mismas que el auditado manifiesta no haber aperturado.

Robo de identidad. Foto: EL UNIVERSAL

Entre otras prácticas irregulares, dijo que está la emisión y recepción de comprobantes fiscales de operaciones que el contribuyente no llevó a cabo, o de compras y servicios que no solicitó, así como la presentación de declaraciones y solicitudes de saldos a favor que no fueron presentados ni tramitados por el pagador de impuestos.

"Prodecon sugiere a las personas contribuyentes que cuiden y eviten transferir sus claves de acceso e implementos tecnológicos para acceder al portal del SAT o de otra autoridad fiscal, en virtud de que la mayor parte de problemáticas detectadas, derivan de un mal uso de sus datos", dijo el organismo.













