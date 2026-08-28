México puede fortalecer su posición en el comercio marítimo mundial mediante su estrategia portuaria, multimodal e interoceánica, ante la reconfiguración de rutas provocada por conflictos internacionales, afirmó este jueves el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

En entrevista con EFE, indicó que el país avanza en una estrategia marítima y portuaria que lo mantiene como proveedor y receptor de comercio no solo dentro de la región, sino también a nivel global.

Explicó que las crisis internacionales como la guerra en Irán y otros conflictos, como bloqueos y ataques en el mar Rojo, han obligado a modificar las rutas marítimas tradicionales, especialmente por problemas en el estrecho de Ormuz.

Una circunstancia que, a su juicio, “abre posibilidades” para que países con infraestructura y conectividad adecuadas mejoren su posición en las cadenas logísticas.

Destacó los desarrollos interoceánicos y multimodales, como el Corredor del Istmo de Tehuantepec, con el que se pretende conectar el Atlántico con el Pacífico por la parte más estrecha del país y competir al canal de Panamá en la región.

Agregó que la organización continúa proporcionando capacitación técnica a México cuando lo requiere y resaltó su participación en la elaboración de normas marítimas internacionales, donde comparte experiencias en el sector.

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Si bien el secretario no pudo estimar cuánto podría crecer el comercio marítimo mexicano por estas inversiones y de la nueva configuración de las rutas globales, sostuvo que las cifras portuarias mexicanas “hablan por sí solas”.

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