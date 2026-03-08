El gobierno aprobó la Norma Oficial Mexicana (NOM) 251 para cuidar la calidad de 26 familias de productos de acero, cuya comercialización requerirá de certificación de manera obligatoria a partir de agosto, dijo el director general de Deacero, Juan Antonio Reboulen.

Hoy la norma tiene carácter voluntario, pero varios productos siderúrgicos que se usan en las construcciones incumplen con el contenido mínimo de metal que se requiere, expuso durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

Entre los productos nacionales o importados que requerirán certificación están las varillas, alambrón, malla electrosoldada, malla ciclónica, lámina de acero, acero estructural, tubos y alambres.

“Antes, con la norma de referencia, que no era obligatoria, si la fábrica quería hacer un producto con menos contenido de acero para que le saliera más barato se podía hacer, porque no te exigían la certificación... Ni quiero pensar en la cantidad de productos que hoy se están comercializando y que incumplen con la norma”, añadió el director de Deacero.

Sin embargo, dijo que nada garantiza que todos vayan a cumplir la certificación obligatoria.

“Las grandes empresas tienen procesos muy estrictos, pero hay productores de menor tamaño que incumplen con la normatividad voluntaria actual”, señaló.

Indicó que hay varillas que se usan para los castillos de una construcción bajo el supuesto que tienen ciertas especificaciones, pero que en la realidad incumplen y por eso la importancia de la norma.

Tras 10 años de procedimientos, finalmente se aprobó la NOM 251 y tanto la producción nacional como las importaciones deberán cumplir con esta nueva disposición, para lo cual se requerirán de organismos de certificación acreditados por la Secretaría de Economía y la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

En agosto próximo será obligatoria la NOM para seis familias: varilla corrugada de acero, grado 60, malla electrosoldada, armaduras electrosoldadas de sección triangular y de alambre de acero para castillos y dalas, varillas corrugadas de acero de baja aleación y varilla para refuerzo de concreto.

Para el resto de las 20 familias, la normatividad será obligatoria a partir de agosto de 2027.

En opinión de Reboulen, la norma es buena para el sector y las empresas productoras y las importadoras poseen tiempo suficiente para cumplir con las nuevas disposiciones a fin de que tengan las certificaciones de calidad que se les exigirán para poder vender sus mercancías para la construcción en territorio mexicano.