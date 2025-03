Emprendedores en México han encontrado en las plataformas digitales un aliado para crecer sus proyectos. A través del programa Emprende en TikTok, iniciativa que busca impulsar a pequeñas y medianas empresas a través de capacitaciones, asesoría y financiamiento, empresarios del país han logrado ampliar su alcance y visibilidad.

“Lo que vimos fue un interés muy serio de mexicanas y mexicanos en aprovechar las herramientas disponibles. El programa es totalmente gratuito, entonces hay veces que se cree que invertir en esto cuesta mucho dinero y la verdad es que lo que se necesita es tiempo y voluntad”, dijo la gerente de asuntos públicos de TikTok Latam, Laura Reyna.

Según TikTok Insights, 73% de los usuarios sienten una mayor conexión con las marcas presentes en la plataforma, y 40% de los usuarios son más propensos a realizar compras directamente desde TikTok atraídos por la forma en que presentan sus contenidos.

En la primera edición del programa Emprende en TikTok, realizada en abril de 2024, se registraron más de 5 mil negocios del país, de los cuales se seleccionaron 13 finalistas que recibieron mentorías personalizadas, cada una con un enfoque en el desarrollo de negocio y estrategias creativas, además de 375 mil pesos en capital semilla para fortalecer sus operaciones y hacer crecer sus negocios.

De acuerdo con Reyna, entre los ganadores de la primera edición destacaron empresas con un fuerte impacto ambiental y social, además de competir por un premio adicional para completar un millón de pesos.

Zeolitas, una empresa veracruzana que utiliza la economía circular y el uso responsable del agua, fue la ganadora del primer lugar. Su enfoque se centra en el tratamiento de aguas residuales mediante tecnología avanzada basada en zeolitas.

"Uno pensaría que los emprendimientos en TikTok serían liderados por una generación más joven, pero no. Ellos no son nativos digitales y su historia demuestra que el emprendimiento no tiene edad", destacó la representante de TikTok.

En segundo lugar quedó Pulaski Shoes, con sede en Guadalajara, Jalisco, productora de calzado artesanal para mujeres con materiales sostenibles.

COLOMBIA Y PERÚ, EN LA MIRA

A partir de la experiencia en México, Tiktok lanza hoy la segunda fase de su programa para emprendedores, que además de nuestro país se expande a Colombia y Perú, en donde se buscarán negocios que se enfoquen en la innovación y el impacto social.

De acuerdo con Reyna, para participar, los negocios deben cumplir con ciertos requisitos. Primero, deben ser una micro, pequeña o mediana empresa, con al menos dos años de operación.

Además, necesitan contar con una facturación anual mínima de 25 mil dólares comprobables. También es necesario tener un perfil de negocios en TikTok y demostrar un nivel medio de madurez digital.

Se espera que los participantes demuestren liderazgo, organización y la capacidad de participar activamente en el programa. Aunque no es obligatorio, se valorará positivamente si el negocio genera un impacto ambiental o social positivo a través de su modelo de negocio.

De acuerdo con Reyna, se seleccionarán a 10 empresas por cada país, y durante la fase final del programa, los participantes aprenderán estrategias clave en diversas áreas, incluyendo liderazgo, temas legales, desarrollo de marca, marketing digital, relaciones públicas, y estrategias específicas para hacer crecer su negocio a través de TikTok.

Estos talleres comenzarán en agosto y tendrán una duración de seis semanas. Después de los talleres, se seleccionarán cuatro finalistas por cada país de los 30 emprendimientos participantes. Estos finalistas tendrán la oportunidad de ganar hasta 25 mil dólares en capital semilla para sus negocios.

“No tenemos una expectativa. No lo hacemos por cuántos se esperan que se inscriban, sino más bien lo que pensamos es a cuántas personas podemos impactar a través de llevar sus negocios al siguiente nivel”, dijo Reyna.

Los interesados podrán encontrar más detalles en el sitio web de Emprende en Tiktok.