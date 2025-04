La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, dijo este miércoles que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podrían provocar una pérdida del 7 % del producto interior bruto (PIB) mundial.

"La creación de dos potenciales bloques comerciales, uno alineado con EU y otro con China, y algunos países en el medio, afectará demasiado", señaló Okonjo-Iweala en un foro celebrado en el Council on Foreign Relations en Washington. "Si el mundo se rompe en dos, vamos a perder el 7 % del PIB mundial", sentenció.

La directora de la OMC alertó además que en el caso de los países en vías de desarrollo, el número de esta pérdida "será de dos dígitos", lo que -a su juicio- tendrá un gran impacto en el bienestar de esos territorios.

"Por eso", continuó Okonjo-Iweala, "cuando me preguntan qué es lo que más me preocupa, o lo que más me ha preocupado, es que China y Estados Unidos sean responsables del comercio mundial".

Aun así, la economista africana se mostró aliviada con recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que se mostró abierto a reducir "sustancialmente" los altos aranceles a las importaciones chinas.

Actualmente, estos gravámenes se sitúan en el 145 %, aunque en algunos productos pueden alcanzar el 245 % por acumulación de tasas. Foto: Mario Tama | AFP

"Vamos a ser muy amables, ellos también lo serán, y veremos qué sucede", declaró Trump a los periodistas -hace un par de días- en una rueda de prensa en el Despacho Oval refiriéndose al Gobierno chino.

"No será tan alto, no será tan alto", avanzó el mandatario republicano.

Actualmente, estos gravámenes se sitúan en el 145 %, aunque en algunos productos pueden alcanzar el 245 % por acumulación de tasas, según denunció Beijing la semana pasada, lo que posteriormente confirmó la Casa Blanca.

