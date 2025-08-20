MADRID, 20 Ago. 2025 -El consejo de administración de Target Corporation ha designado por unanimidad a Michael Fiddelke, actual director de operaciones de la cadena estadounidense de grandes almacenes, como próximo consejero delegado y miembro de la junta a partir del 1 de febrero de 2026, cuando sucederá en el cargo a Brian Cornell, quien pasará a ser presidente del consejo.

Fiddelke, con más de 20 años de carrera en Target, ha desempeñado diversos puestos de liderazgo en las áreas de comercialización, finanzas, operaciones y recursos humanos, incluyendo su actual cargo como director de operaciones y, anteriormente, el de director financiero.

"Es evidente que Michael es el líder ideal para impulsar el crecimiento de Target, reorientar y acelerar la estrategia de la compañía y consolidar su liderazgo en un entorno minorista altamente dinámico y en constante evolución", ha declarado Christine Leahy, directora independiente principal de la junta de Target.

"Asumo el cargo con el firme compromiso de impulsar el crecimiento y obtener mejores resultados", ha declarado Fiddelke, expresando su deseo de reorientar la estrategia de la empresa.

Por otro lado, la cadena minorista informó este miércoles de que en el segundo trimestre de su año fiscal, entre los meses de mayo y julio, obtuvo un beneficio neto de 935 millones de dólares (802 millones de euros), lo que representa una caída del 21.5% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que las ventas netas bajaron un 0,9%, hasta 25 mil 211 millones (21 mil 616 millones de euros).

De tal modo, en su primer semestre fiscal, Target contabilizó un beneficio neto de mil 971 millones de dólares (1690 millones de euros), 7.6% menos que un año antes. Las ventas netas en la primera mitad del ejercicio sumaron 49 mil 057 millones (42 mil 061 millones de euros), 1.9% menos.

"Nuestros resultados del segundo trimestre mostraron señales alentadoras de recuperación, incluyendo una mejora en el tráfico y las tendencias de ventas, especialmente en nuestras tiendas, y una gestión rigurosa de los costes en un entorno minorista complejo", declaró Brian Cornell, presidente y consejero delegado de Target.

De cara al conjunto de su año fiscal, la cadena ha decidido mantener sin cambios su previsión de una disminución de un solo dígito en las ventas, así como de un beneficio por acción de entre 8 y 10 dólares.

