En los primeros ocho meses de 2025, la recaudación de impuestos ascendió a 3 billones 692 mil 343 millones de pesos, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Lo anterior significó un incremento de 6.4% en términos reales, en comparación a igual periodo del año pasado, destacó en un comunicado el órgano recaudador de impuestos.

Es decir que por el cobro de impuestos, se obtuvieron 350 mil 729 millones de pesos más respecto a lo ingresado entre enero y agosto de 2024.

Según el organismo, con ello se consolida la recaudación tributaria, al superar lo programado para este periodo en la Ley de Ingresos de la Federación 2025, con un cumplimiento de 102.3%.

Lee también ¿Cómo descargar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma?; aquí te decimos el proceso para obtenerla

El SAT destacó que el Plan Maestro 2025, consolida la recaudación de los ingresos tributarios como la "columna vertebral" del gasto público, lo que fortalece el desarrollo económico del país en beneficio de las familias mexicanas.

De acuerdo con la información actualizada por el SAT, este resultado se debe a la favorable captación por medio de los dos impuestos más importantes del sistema tributario que gravan los ingresos y el consumo.

Los recursos que entraron a las arcas del gobierno federal por el IVA totalizaron en ocho meses en 1 billón 28 mil 756 millones de pesos. FOTO: Cuartoscuro

ISR acumula 2 billones 35 mil 372 mdp

A través del Impuesto Sobre la Renta (ISR), los contribuyentes pagaron un total de 2 billones 35 mil 372 millones de pesos por diversas obligaciones fiscales.

Se trata de un monto 198 mil 971 millones de pesos mayor a lo que contribuyeron en el lapso de tiempo referido de 2024. Lo que a su vez implicó un incremento real de 6.7%.

Mientras que los recursos que entraron a las arcas del gobierno federal por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) totalizaron en 1 billón 28 mil 756 millones de pesos en ocho meses.

Lee también Con estímulo fiscal, el gobierno va por repatriación de capitales

Esa cifra significa un aumento de 96 mil 584 millones, si se pone a la luz de lo que se recaudó de enero a agosto del año anterior.

Con ello, el SAT registró que hubo un crecimiento real de 6.3% en dichos ingresos generados por el IVA.

Por su parte, la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y servicios (IEPS) alcanzó 438 mil 542 millones de pesos, 16 mil 306 millones más que lo registrado en el mismo periodo de 2024.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc