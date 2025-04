Stellantis adquiere 49.9% de STM Financial de Banco Inbursa; buscan colocar más créditos en el mercado mexicano En un comunicado, STM Financial informó que continuará brindando servicios financieros a Stellantis México a través de la marca privada Stellantis Financial Services México

Stellantis y Grupo Financiero Inbursa llevaron a cabo esta acción con el objetivo de generar nuevos créditos. Foto: Facebook Stellantis México