Starbucks is removing 13 drinks off its menu:



- Espresso Frappuccino

- Caffè Vanilla Frappuccino

- Java Chip Frappuccino

- White Chocolate Mocha Frappuccino

- Chai Crème Frappuccino

- Caramel Ribbon Crunch Crème Frappuccino

- Double Chocolaty Chip Crème Frappuccino… pic.twitter.com/XPmY611mDZ