Solo tres de los 10 autos más vendidos en México cumplen con las principales recomendaciones de seguridad vehicular de la Organización de las Naciones Unidas, y cuentan con una calificación de 5 estrellas otorgada por el Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP).

En conferencia de prensa, El Poder de Consumidor dio a conocer los resultados de su más reciente investigación sobre la seguridad de los autos más vendidos en México durante 2024.

La asociación presentó la actualización de las fichas de seguridad vehicular de los modelos 2024-2025, donde se analizó la seguridad de 234 nuevos modelos, los cuales representan 89% de las ventas realizadas de enero a octubre.

En su análisis encontró que seis modelos carecen de Control Electrónico de Estabilidad (ESC); 16 no tienen cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas; 27 modelos aún no ofrecen anclajes Isofix/LATCH para los sistemas de retención infantil; y 187 modelos no ofrecen Frenado Autónomo de Emergencia (AEB).

Al respecto, el coordinador de la Campaña de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor, Stephan Brodziak, señaló que conocer la penetración de los dispositivos de seguridad vehicular en la oferta de vehículos en México, de la mano de las evaluaciones que lleva a cabo Latin NCAP, es de vital importancia para generar presión por parte de los consumidores a la industria automotriz, quien no ha avanzado con la rapidez suficiente en incorporar las tecnologías de seguridad vehicular.

Lee también “Educar a consumidores, prioridad para Profeco”: Iván Escalante

🧐🚘 Las fichas de #SeguridadVehicular son claves para transformar el mercado y fomentar entre los consumidores una cultura de movilidad más responsable y segura.



En https://t.co/u1HpM3A9kW se puede consultar la seguridad de 243 modelos de autos 2024-2025.👇 pic.twitter.com/Kg5aY0H2eJ — Poder del Consumidor (@elpoderdelc) November 19, 2024

Solo cuatro de los 10 modelos más vendidos cuentan con una evaluación de Latin NCAP: el Nissan March con 1 estrella para ocupante adulto y 2 para ocupante infantil; y la Toyota Hilux DC, con 5 estrellas tanto para ocupantes adultos como infantil.

En el caso del March, aunque el fabricante ha incrementado su equipamiento, no ha sometido el modelo a una nueva evaluación de Latin NCAP para verificar el desempeño de las mejoras implementadas, indicó El Poder del Consumidor.

Por otro lado, el Kia K3 obtuvo 5 estrellas bajo el último protocolo de Latin NCAP, vigente desde el 10 de diciembre de 2019.

Este modelo mostró 87% en protección a ocupantes adultos, 84% para ocupantes infantiles, 65% para peatones y usuarios vulnerables de la vía y 81% en sistemas de asistencia a la seguridad.

El VW Virtus alcanzo una calificación de 5 estrellas según el protocolo de Latin NCAP, con 92% en protección a ocupantes adultos, 92% en ocupantes infantiles, 53% en protección a peatones y usuarios vulnerables de la vía y 85% en sistemas de asistencia a la seguridad.

Lee también Este es el auto con la máxima calificación de seguridad ante un accidente

Entre las versiones básicas de los 10 modelos, solo el modelo Nissan NP 300 carece de Control Electrónico de Estabilidad (ESC), una tecnología que reduce hasta en un 80% la probabilidad de choque por derrape y volcaduras. Además, el Nissan NP 300 únicamente incluye dos bolsas de aire.

En contraste, los modelos Nissan Versa, GM Aveo, Kia K3, VW Virtus, Nissan March y MG Motor MG5 cuentan con seis bolsas de aire.

El Nissan NP 300 (redilas) y la Toyota Hilux DC no disponen de anclajes para Sistemas de Retención Infantil, necesarios para garantizar la seguridad de un infante en el tránsito.

Armando Pliego de Céntrico y parte del equipo coordinador de la Coalición Movilidad Segura mencionó que es crucial que los consumidores eleven sus exigencias para que los fabricantes se sumen con corresponsabilidad a mejorar la seguridad vehicular y vial, no solo para la protección de los ocupantes de los vehículos, sino también para la protección de los demás usuarios de la calle.

“Las fichas de seguridad vehicular son una herramienta clave para transformar el mercado y fomentar entre los consumidores una cultura de movilidad más responsable y segura”, indicó.

"El Frenado Autónomo de Emergencia permite que el vehículo detecte a peatones, ciclistas, y de forma automática aplica los frenos.

Esta nueva tecnología puede salvar vidas, pero desafortunadamente no entra en la norma de nuestro país.



En 2024, 46 modelos contaban con ella. En… pic.twitter.com/kGTLFX63L1 — Poder del Consumidor (@elpoderdelc) November 19, 2024

Por su parte, Claudia Moreno de la organización Salud Justa Mx, dijo que, en México, casi 50% de las muertes en accidentes de tránsito corresponden a peatones, ciclistas y motociclistas que, en muchos casos, no tienen otra alternativa de movilidad.

“Se debe mejorar y actualizar la normativa de seguridad de los vehículos, para que contemple mayor seguridad para todos los usuarios la vía, incluyendo a peatones, ciclistas y motociclistas tal y como lo dicta la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”, dijo.

En el análisis, se presta atención al Frenado Autónomo de Emergencia (AEB, por sus siglas en inglés), el cual evitar colisiones y atropellamientos.

De los 10 modelos más vendidos, sólo el Nissan Versa cuenta con esta tecnología.

La información sobre la seguridad de los autos puede consultarse en la página.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngs/mgm