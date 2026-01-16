El riesgo geopolítico del petróleo se mantendría acotado pese a la mayor volatilidad en los precios, debido al exceso de oferta en el mercado global, de acuerdo con Fitch Ratings.

La calificadora señala que una eventual interrupción del suministro de Irán podría ser absorbida por el mercado, mientras que los incrementos potenciales de producción en Venezuela serían limitados en el corto plazo y difíciles de materializar de forma relevante en el largo plazo.

En este contexto, Fitch estima un precio promedio del Brent de 63 dólares por barril para 2026 y mantiene su análisis crediticio con base en un precio de mitad de ciclo de 60 dólares por barril.

En ese sentido, dijo que el mercado petrolero mundial continuará en una situación de sobreoferta en 2026. Fitch calcula que la oferta global aumentó en 3 millones de barriles diarios (mmbpd) en 2025 y prevé un incremento adicional de 2.5 mmbpd en 2026, mientras que la demanda crecería alrededor de 0.8 mmbpd por año.

Así, la producción fuera de la OPEP explica 55% del aumento de 2025 y 48% del previsto para 2026, impulsada principalmente por Estados Unidos, Canadá, Brasil, Guyana y Argentina, según datos de la Agencia Internacional de la Energía.

Recordó que para 2027 se anticipa una moderación en el crecimiento de la oferta no OPEP, en un entorno en el que los productores estadounidenses requieren un precio del West Texas Intermediate (WTI) de entre 61 y 70 dólares por barril para que nuevas perforaciones resulten rentables.

Venezuela, sin impacto significativo en mercado de petróleo, dice Ftich

La firma recalcó que Venezuela concentra 17% de las reservas probadas de petróleo a nivel mundial, pero su participación en la producción global sigue siendo reducida. En noviembre de 2025 aportó 0.8% del crudo mundial, con una producción de 0.86 millones de barriles diarios y exportaciones por 0.67 millones de barriles diarios.

En tanto, la producción cayó desde 2.5 millones de barriles diarios en 2010 a 0.88 millones en 2024, como resultado de sanciones y menor inversión. Fitch estima que la venta de inventarios almacenados y un eventual levantamiento de sanciones podrían elevar la producción a cerca de 1 mmbpd en el corto plazo, sin un impacto significativo en el mercado global.

Para Fitch, un aumento hacia niveles de entre 1 y 1.5 mmbpd, o un retorno a los niveles de 2010 en el largo plazo, requeriría inversiones sustanciales, modernización de infraestructura y un marco regulatorio estable que incentive la participación de compañías internacionales.

En contraste, Irán produce alrededor de 3.5 mmbpd y exporta cerca de 2 mmbpd, lo que lo convierte en un proveedor relevante para el mercado global.

Su producción se ha mantenido relativamente estable pese al endurecimiento de sanciones por parte de Estados Unidos. Fitch advierte que interrupciones significativas en el suministro iraní podrían presionar los precios, aunque el impacto se vería limitado por el exceso de oferta mundial.

En el caso de Rusia, añadió, la producción se mantiene cercana a 9.3 mmbpd, con exportaciones redirigidas principalmente a China e India.

Recordó que las sanciones recientes de Estados Unidos y Reino Unido a Lukoil y Rosneft podrían reducir exportaciones, mientras que un eventual acuerdo de paz con Ucrania tendría efectos acotados sobre los volúmenes en el corto plazo.

Fitch destaca que la capacidad ociosa de la OPEP, estimada en 4 mmbpd, permitiría compensar interrupciones de suministro y seguirá siendo un factor clave en la evolución del mercado petrolero.

