Skydance Media y Paramount Global anunciaron el cierre oficial de su fusión, con lo que se consolida la adquisición de uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood.

"Hoy es el primer día de una nueva Paramount. Con el cierre de la transacción unimos más de un siglo de narraciones icónicas con el ingenio y el impulso de un estudio de 15 años nacido en la era digital", dijo David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, en un comunicado.

La nueva empresa se conoce oficialmente como Paramount, A Skydance Corporation, según una nota de prensa. La compañía comenzará a cotizar en el Nasdaq a partir de este jueves bajo el nuevo símbolo "PSKY".

Lee también CEO de Paramount Global deja su cargo tras aprobación de fusión con Skydance; unión de televisoras se dará en algunas semanas

El mes pasado, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos aprobó la adquisición de Paramount Global y sus subsidiarias por parte de Skydance Media, en un acuerdo valorado en 8 mil millones de dólares.

A partir de 2026, los servicios de "streaming" Paramount+ y Pluto TV operarán con una plataforma tecnológica unificada. Foto: Paramount+

Trump y Paramount llegan a un acuerdo de más de 36 millones de dólares

La luz verde llegó poco después de que, el pasado 22 de julio, el presidente Donald Trump anunciara un acuerdo con el grupo Paramount por más de 36 millones de dólares, para cerrar el litigio relacionado con la entrevista que la cadena CBS, propiedad de la compañía, realizó en 2024 a su entonces rival electoral, la vicepresidenta Kamala Harris para el programa "60 Minutes".

Con ese pacto, Paramount consideró resuelto el último obstáculo legal para su fusión con Skydance, cuya propuesta había sido presentada en julio de 2024 y estaba a la espera del visto bueno de la FCC.

En el comunicado, Ellison elogió a CBS News, incluido '60 Minutes', por su "larga tradición de reportajes impactantes, liderados por periodistas experimentados y comprometidos con la precisión, la integridad y la confianza del público".

Lee también Trump anuncia pacto por más de 36 mdd para cerrar litigio con Paramount; celebra "gran victoria" en su demanda contra el grupo

Ellison también destacó que el objetivo de esta fusión busca "transformar Paramount, una compañía con una larga trayectoria y un impacto innegable en la cultura durante más de un siglo, invirtiendo en narrativa de alta calidad y tecnología de vanguardia, y buscando oportunidades que ayuden a definir la próxima era del entretenimiento".

A partir de 2026, los servicios de "streaming" Paramount+ y Pluto TV operarán con una plataforma tecnológica unificada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc