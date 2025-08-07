Más Información
Segundo Simulacro Nacional 2025; alerta sísmica vía celular llegará a 80 millones de dispositivos el 19 de septiembre
Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos
Jueza ordena suspender más construcciones en "Alcatraz de los Caimanes"; el centro de detención puede seguir albergando migrantes
Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan
Skydance Media y Paramount Global anunciaron el cierre oficial de su fusión, con lo que se consolida la adquisición de uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood.
"Hoy es el primer día de una nueva Paramount. Con el cierre de la transacción unimos más de un siglo de narraciones icónicas con el ingenio y el impulso de un estudio de 15 años nacido en la era digital", dijo David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, en un comunicado.
La nueva empresa se conoce oficialmente como Paramount, A Skydance Corporation, según una nota de prensa. La compañía comenzará a cotizar en el Nasdaq a partir de este jueves bajo el nuevo símbolo "PSKY".
Lee también CEO de Paramount Global deja su cargo tras aprobación de fusión con Skydance; unión de televisoras se dará en algunas semanas
El mes pasado, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos aprobó la adquisición de Paramount Global y sus subsidiarias por parte de Skydance Media, en un acuerdo valorado en 8 mil millones de dólares.
Trump y Paramount llegan a un acuerdo de más de 36 millones de dólares
La luz verde llegó poco después de que, el pasado 22 de julio, el presidente Donald Trump anunciara un acuerdo con el grupo Paramount por más de 36 millones de dólares, para cerrar el litigio relacionado con la entrevista que la cadena CBS, propiedad de la compañía, realizó en 2024 a su entonces rival electoral, la vicepresidenta Kamala Harris para el programa "60 Minutes".
Con ese pacto, Paramount consideró resuelto el último obstáculo legal para su fusión con Skydance, cuya propuesta había sido presentada en julio de 2024 y estaba a la espera del visto bueno de la FCC.
En el comunicado, Ellison elogió a CBS News, incluido '60 Minutes', por su "larga tradición de reportajes impactantes, liderados por periodistas experimentados y comprometidos con la precisión, la integridad y la confianza del público".
Lee también Trump anuncia pacto por más de 36 mdd para cerrar litigio con Paramount; celebra "gran victoria" en su demanda contra el grupo
Ellison también destacó que el objetivo de esta fusión busca "transformar Paramount, una compañía con una larga trayectoria y un impacto innegable en la cultura durante más de un siglo, invirtiendo en narrativa de alta calidad y tecnología de vanguardia, y buscando oportunidades que ayuden a definir la próxima era del entretenimiento".
A partir de 2026, los servicios de "streaming" Paramount+ y Pluto TV operarán con una plataforma tecnológica unificada.
Vacaciones de verano: ¿Se retrasó o cancelaron tu vuelo?, Profeco te dice cómo debe compensarte la aerolínea
sg/mcc